ФОТО | Huawei представил в Стамбуле целый ряд новинок следующего поколения. Что из них будет доступно в Эстонии и по каким ценам?
RusDelfi выпал шанс побывать 23 июня на масштабной презентации в Стамбуле, на которой технологическая компания Huawei представила свои новые смарт-устройства следующего поколения, среди которых ноутбук, складной смартфон и беспроводные наушники. Вскоре эти продукты поступят и на эстонский рынок - но, к сожалению, не все. Смотрите, какова цена вопроса.
В ходе международной презентации продукции компания Huawei более подробно объяснила свою концепцию разработки новых продуктов. По словам Дерека Ю - регионального президента компании по Центральной и Восточной Европе, Северным странам и Канаде - компания продолжит развивать технологии и инвестировать в различные категории, чтобы предлагать революционные решения как семьям, так и отдельным пользователям, а также предприятиям и организациям.
Смартфоны nova Y70 и nova Y90: мощный аккумулятор, быстрая зарядка и уникальный экран
Среди новых телефонов Huawei представила на мероприятии новые модели, которые вскоре будут доступны и в Эстонии. Модели среднего класса обладают стратегической силой бренда – т.е. мощной батареей, которую в среднем нужно заряжать всего два раза в неделю. При этом функция быстрой зарядки позволяет полностью зарядить аккумулятор всего за 30 минут.
Обе модели телефонов nova имеют большие безрамочные экраны с ультратонкими рамками, которые благодаря своим возможностям профессиональной съемки, достаточному объему памяти и стильному дизайну, а также благодаря конкурентоспособной цене задают весьма высокий уровень для сегодняшнего рынка смартфонов.
Предположительная цена: Y7 - 199 евро, Y90 - 269 евро.
MateBook D 16: 16-дюймовый ноутбук для работы, учёбы и компьютерных игр
Для работников на удаленке, которые скучают по традиционному офису с большим монитором, Huawei предлагает ряд новых ноутбуков с 16-дюймовым дисплеем FullView. Исходя из того, что современные компьютеры должны выполнять одновременно много разных задачи отображать данные четко и быстро, модель оснащена процессором 12-го поколения с TDP (требования к системе охлаждения процессора) до 40 Вт, двойной оперативной памятью и высокоскоростным SSD, что также подходит для более „тяжелых“ приложений - таких как анализ данных, написание кода или одновременная работа над несколькими веб-сайтами, диаграммами и файлом презентации.
В дополнение к большей площади экрана, MateBook D16 упрощает работу с системой управления файлами между разными устройствами, а также применение искусственного интеллекта для поисковых запросов, что еще больше ускоряет передачу файлов между ПК, смартфоном и планшетом. Учитывая активный образ жизни пользователей, металлический корпус ноутбука весьма легкий, и вскоре этот ноутбук будет доступен и в Эстонии.
Предположиетельная цена: начиная от 899 евро
FreeBuds Pro 2: первые в мире беспроводные наушники с высоким качеством звука
Среди прочих устройств Huawei также представила новые наушники FreeBuds Pro 2, которые отличаются превосходным качеством звука на основе двухтональной системы. За чистейшим качеством звука стоит инновационная технологическая система, позволяющая слушателю еще лучше различать высокие и низкие частоты. По сравнению с предыдущими моделями, новая модель наушников FreeBuds обеспечивает шумоподавление на 15% лучше, что позволяет заглушить шум высотой до 47 децибел.
Оснащенные тремя динамическими алгоритмами оптимизации прослушивания звука, наушники могут обнаруживать в режиме реального времени изменения громкости, а также различия в строении ушей и изменения во время ношения наушников, чтобы в соответствии с этим регулировать качество звука. Благодаря простоте подключения к любой операционной системе смартфона, наушники предлагают высококачественное прослушивание для пользователей устройств различных брендов – в том числе и в Эстонии.
Предположительная цена: 199 евро
Более дорогой ценовой сегмент
Помимо описанных выше новых устройств, Huawei также представила на мероприятии другие новинки более высокой ценовой категории, которые, скорее всего, не поступят на продажу в Эстонии, хотя все еще может измениться.
Среди них складной телефон Mate Xs 2 (1999 евро), ноутбук MateBook 16s (от 1699 евро) и первый планшет MatePad Paper с экраном на электронных чернилах (499 евро).