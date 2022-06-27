ФОТО | Huawei представил в Стамбуле целый ряд новинок следующего поколения. Что из них будет доступно в Эстонии и по каким ценам?

В ходе международной презентации продукции компания Huawei более подробно объяснила свою концепцию разработки новых продуктов. По словам Дерека Ю - регионального президента компании по Центральной и Восточной Европе, Северным странам и Канаде - компания продолжит развивать технологии и инвестировать в различные категории, чтобы предлагать революционные решения как семьям, так и отдельным пользователям, а также предприятиям и организациям. Смартфоны nova Y70 и nova Y90: мощный аккумулятор, быстрая зарядка и уникальный экран Среди новых телефонов Huawei представила на мероприятии новые модели, которые вскоре будут доступны и в Эстонии. Модели среднего класса обладают стратегической силой бренда – т.е. мощной батареей, которую в среднем нужно заряжать всего два раза в неделю. При этом функция быстрой зарядки позволяет полностью зарядить аккумулятор всего за 30 минут.

Предположительная цена: Y7 - 199 евро, Y90 - 269 евро.



MateBook D 16: 16-дюймовый ноутбук для работы, учёбы и компьютерных игр



Для работников на удаленке, которые скучают по традиционному офису с большим монитором, Huawei предлагает ряд новых ноутбуков с 16-дюймовым дисплеем FullView. Исходя из того, что современные компьютеры должны выполнять одновременно много разных задачи отображать данные четко и быстро, модель оснащена процессором 12-го поколения с TDP (требования к системе охлаждения процессора) до 40 Вт, двойной оперативной памятью и высокоскоростным SSD, что также подходит для более „тяжелых“ приложений - таких как анализ данных, написание кода или одновременная работа над несколькими веб-сайтами, диаграммами и файлом презентации.



В дополнение к большей площади экрана, MateBook D16 упрощает работу с системой управления файлами между разными устройствами, а также применение искусственного интеллекта для поисковых запросов, что еще больше ускоряет передачу файлов между ПК, смартфоном и планшетом. Учитывая активный образ жизни пользователей, металлический корпус ноутбука весьма легкий, и вскоре этот ноутбук будет доступен и в Эстонии.