Отбывающий длительное заключение серийный насильник и убийца выйдет в октябре на свободу

Что случилось с 19-летней Региной Беловзоровой? 20 лет назад июльским вечером девушка бесследно исчезла. Жители деревни Яамакюла прочесали лес и проселочные дороги, но поиски не дали результата. В октябре 2002 года выяснилось, что Регина была жестоко убита. И только год спустя нарвитянин Андрей Букетов, изнасиловавший несколько человек, был осужден. Нынешний осенью Букетов, проведя 18 лет за решеткой, выйдет, очевидно, на свободу.