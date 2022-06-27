ЧП и криминал
27.06.2022, 12:50

Отбывающий длительное заключение серийный насильник и убийца выйдет в октябре на свободу

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Корни поведения Букетова (второй справа) якобы следует искать в его детстве: его унижали, мать о нем не заботилась.
Корни поведения Букетова (второй справа) якобы следует искать в его детстве: его унижали, мать о нем не заботилась.
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Мужчина, изнасиловавший несколько женщин, а также одного ребенка, осенью, вероятно, выйдет из тюрьмы.

Что случилось с 19-летней Региной Беловзоровой? 20 лет назад июльским вечером девушка бесследно исчезла. Жители деревни Яамакюла прочесали лес и проселочные дороги, но поиски не дали результата. В октябре 2002 года выяснилось, что Регина была жестоко убита. И только год спустя нарвитянин Андрей Букетов, изнасиловавший несколько человек, был осужден. Нынешний осенью Букетов, проведя 18 лет за решеткой, выйдет, очевидно, на свободу.

Когда листаешь архивные материалы почти четвертьвековой давности, содержащие немало жутких историй, сознаешь, как опасно было в те годы голосовать на дороге. В опубликованной в 2000 году в газете Eesti Päevaleht статье говорилось о том, что ежегодно в Эстонии пропадает несколько молодых женщин, ловивших попутку. Многих этих женщин находили потом убитыми.

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