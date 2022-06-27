ФОТО | Женская сборная Эстонии по волейболу завершила Серебряную лигу поражением от Португалии

Последний раз эти же сборные встречались 25 мая, когда Португалия одержала тяжелую победу со счетом 3:2 (25:23, 25:15, 22:25, 26:28, 15:13). В воскресенье в спортивном комплекс Тартуского Университета сборная Эстонии начала в таком составе: Керту Лаак, Элиисе Холлас, Кристийне Мийлен, Сильвия Пертенс, Лийс Куллерканн и 17-летняя Хяли Вахула.

Первый сет до счета 15:14 была равной, но затем Эстонская сборная завладела инициативой и одержала победу в первом сете 25:20.

Во втором сете Эстонские девушки долгое время вели в счете, но преимущество удержать не удалось и победу во втором сете одержали гости 23:25.

В третьем сете Эстонская сборная вела в счете 4:3, но потом Португалия одержала победу в семи геймах подряд 4:10. Эстонская сборная смогла навязать борьбу, но концовка снова оказалась за гостями 22:25.

В четвертом сете сборная Эстонии смогла выиграть в 4 геймах подряд и сделать счет 19:24, но последний гейм все равно остался за гостями 19:25. Дальше продолжат борьбу две лучшие команды группы, Швеция и Португалия. Эстония, выигравшая три из восьми матчей, заняла четвертое место.



