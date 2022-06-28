РЕПОРТАЖ DELFI | В Беларусь - за дешевым бензином, сигаретами и спиртным

Возможность безвизового въезда в Беларусь для граждан Латвии и Литвы заинтересовала даже тех, кто никогда не задумывался провести выходные в стране-соседке, даже несмотря на клеймо ближайшего соратника страны-агрессора. От Риги до границы Беларуси — около 300 км и четыре часа езды на машине. С момента введения безвиза число посетивших страну латвийцев выросло в семь раз. Как обстоят дела на белорусско-латвийской границе, в репортаже RusDelfi.