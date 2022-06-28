За рубежом
28.06.2022, 10:31

РЕПОРТАЖ DELFI | В Беларусь - за дешевым бензином, сигаретами и спиртным

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ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Возможность безвизового въезда в Беларусь для граждан Латвии и Литвы заинтересовала даже тех, кто никогда не задумывался провести выходные в стране-соседке, даже несмотря на клеймо ближайшего соратника страны-агрессора. От Риги до границы Беларуси — около 300 км и четыре часа езды на машине. С момента введения безвиза число посетивших страну латвийцев выросло в семь раз. Как обстоят дела на белорусско-латвийской границе, в репортаже RusDelfi.

На латвийско-белорусской границе сейчас — небывалый ажиотаж. Ночь. В пункте пропуска Патерниеки — длинная очередь из машин на латвийских номерах. Кое-где проскакивают „белорусы“, но это скорее редкость.

Пара молодых людей разминаются возле авто. „Чтобы не уснуть!“, — улыбаясь, продолжают прыгать. На часах — три ночи. Приехали молодые люди на погранпереход в полночь. Настроены оптимистично, в Беларусь едут уже не в первый раз. „Любим походить по кафешкам, прикупить что-нибудь. Тусануться, короче!“.

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