Эксперты: может ли Россия применить ядерное оружие в Украине и как на это должны будут отреагировать США?

В начале 1960-х разные варианты развития событий при ядерном конфликте подробно проанализировал футуролог и экономист Герман Кан. Его концепция получила название „Эскалация войны“ и состояла из 44 ступеней. Первая подразумевала полное отсутствие враждебности, а последняя — ядерное уничтожение. Президент должен решить, с какой ступени начать в конкретной ситуации и как „подниматься“ по этой лестнице в зависимости от развития событий.

Эксперты сходятся во мнении, что вероятность ядерной войны сейчас выше, чем в любой другой период со времен Карибского кризиса в 1962 году. Принципы применения ядерного оружия до сих пор регулировались Договором о нераспространении между пятью странами, разработавшими и применившими подобную технологию до 1967 года. К ним относились США, СССР (позже Россия), Великобритания, Франция и Китай. В январе 2022 года эти пять государств подтвердили готовность следовать принципу, утвержденному Рональдом Рейганом: „Ядерную войну нельзя начинать и невозможно выиграть“. Но Россия, по мнению автора статьи, нарушила принципы договора, напав на страну, отказавшуюся от ядерного оружия, и угрожая применить его против стран, оказавших поддержку Украине.

Чтобы привести боеголовки в боевую готовность или погрузить водородные бомбы на самолеты, потребуется несколько часов. Вероятнее всего, американские власти узнают о действиях российских военных благодаря спутниковому наблюдению, агентам под прикрытием и „камерам, спрятанным у дорог“. США и другим государствам с ядерным арсеналом придется решать, как реагировать на столь явную агрессию своего политического и идеологического противника.

По словам директора проекта „Стратегическое ядерное вооружение России“ Павла Подвига, для мгновенного использования российским властям доступны только баллистические ракеты большой дальности, расположенные на земле и на подводных лодках. Если Путин решит атаковать Украину ракетами меньшей дальности, их придется перемещать с центральных хранилищ, которые называют объектами „С“. Одна из таких точек, Белгород-22, располагается в 25 километрах от украинской границы. Оттуда ядерные ракеты будет необходимо транспортировать на военные базы.

Бывший американский сенатор и неофициальный советник Барака Обамы на посту президента Сэм Нанн считает, что Байден оправданно избегает однозначных высказываний по поводу реакции на возможное применение атомного вооружения. Такую стратегию эксперт, который одно время возглавлял комитет сената по вооруженным силам и тесно сотрудничал с российскими коллегами в том числе по вопросам ядерного оружия, называет „намеренной двусмысленностью“.

При выборе реакции Байдену и его ближнему кругу будет необходимо учитывать не только один из этих сценариев развития событий, но и то, как в России отреагируют на ответные меры США. Резкий ответ может еще сильнее распалить противника и привести к эскалации конфликта.

- уничтожение целого города и массовое убийство мирных жителей с целью внушить ужас и принудить соперника к немедленному отказу от борьбы (такую же цель преследовала ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки).

Чтобы определиться с реакцией на вероятную ядерную атаку, американскому правительству необходимо представлять, как именно Россия может нанести соответствующий удар. Вот возможные варианты:

Администрация Джо Байдена не высказывалась конкретно по поводу того, какие меры может принять в случае применения Россией ядерного оружия в войне с Украиной. Глава государства ограничился констатацией того, что подобное поведение было бы „абсолютно неприемлемо“.

Более актуальный план реагирования, под названием „воронка эскалации“ (escalation vortex), составил старший научный сотрудник командования глобальных ударов ВВС США Кристофер Йоу. Его концепция подразумевает не только вертикальную градацию вариантов, но и горизонтальную — в зависимости от разных типов современного вооружения: космического, кибернетического, конвенционального или ядерного. График, на котором указаны возможные варианты, выглядит как торнадо, а худший вариант в самой широкой части воронки подразумевает „высший уровень уничтожения общества без возможности восстановления“.

Американское руководство за последние годы не раз поднимало тему потенциальной российской агрессии. В 2016 году сотрудники команды нацбезопасности Обамы в игровой форме симулировали ситуацию, когда Россия напала на одну из балтийских стран и применила тактическое ядерное оружие малой мощности в надежде склонить НАТО к миру на своих условиях. Тогда одна группа сотрудников пришла к выводу, что у Штатов не останется другого выбора, кроме как нанести ответный удар, потому что иначе государство подорвет свой авторитет, а надежность альянса окажется под вопросом.

В любом случае, как считает Нанн, необходимо сделать все, чтобы избежать перерастания конфликта в открытое ядерное противостояние. Проблема в том, что чем дольше продолжается война, тем выше для России соблазн атаковать каналы снабжения Украины со стороны НАТО. Повышается вероятность просчетов и ошибок, которые могут привести к третьей мировой.

Тем не менее Нанн полагает, что даже в случае применения ядерного оружия в Украине ответный удар со стороны Штатов должен быть крайней мерой. Эксперт считает, что уместнее будет горизонтальная эскалация в соответствии с концепцией Кристофера Йоу. Например, если Россия запустит боеголовку с корабля, американские вооруженные силы должны немедленно подбить судно. В зависимости от масштабов атаки США в ответ может утопить флот агрессора в Черном море или установить бесполетную зону над Украиной.

Однако нынешнюю ситуацию Нанн считает более опасной и напряженной, чем Карибский кризис. Чтобы избежать катастрофы, по его мнению, требуются рациональные лидеры, точная информация и отсутствие масштабных просчетов. Сейчас из-за „ядерного безумия Путина“ все три условия оказались под сомнением.

Нанн рассчитывает, что Байден контактирует с официальными лицами в России по секретным каналам — например, через бывшего директора ЦРУ Роберта Гейтса. В таком случае американские власти могли бы донести до окружения Путина, насколько резко в США осудят любое применение атомных разработок. Именно подобная тайная дипломатическая коммуникация помогла избежать открытого конфликта в 1962 году, во время Карибского кризиса.

Но и выбрать подходящую цель тоже сложно: нанесение ядерного удара по российским войскам на оккупированной территории ставит под угрозу мирное население этой страны, а по целям внутри России — провоцирует глобальный конфликт. В итоге авторы сценария решили нанести удар по Беларуси — стране, которая не участвовала в гипотетическом конфликте и не провинилась ни в чем, кроме того, что является союзником России.

Другая группа возразила, что использование оружия подобной мощности с этической точки зрения не может быть оправдано ни при каких условиях. В такой ситуации, по мнению противников ядерного контрудара, было бы правильнее ответить с помощью обычного оружия и настроить мировую общественность против России за нарушение международных соглашений. Входившая во вторую группу Эврил Хайнс заняла при Джо Байдене пост директора национальной разведки.

В 2019 году федеральное Агентство по сокращению военной угрозы США (DTRA) смоделировало ситуацию, в которой Россия нападает на Украину и применяет ядерное оружие. Результаты исследования остались засекречены, но один из участников анонимно рассказал, что „счастливых исходов нет“, а „победить можно, только если не играть“.

Ни один из экспертов по национальной безопасности, с которыми пообщался автор статьи, не сказал, что в ответ на российский ядерный удар по Украине Штаты должны применить аналогичное оружие.