На выходных в карьере Мяннику был найден утонувший мужчина

„В Харьюмаа, в карьере Мяннику был найден утонувший мужчина. Точные обстоятельства происшествия выяснит полиция. Было и происшествие с детьми, которые уплыли далеко от берега на надувном матрасе. Их папа не смог самостоятельно им помочь. Хорошо, что мимо проплывал сёрфер, который и доставил детей на берег“, - рассказал Интс.