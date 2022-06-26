На выходных в карьере Мяннику был найден утонувший мужчина(15)
По словам ответственного дежурного Спасательного департамента Индрека Интса, в праздничные выходные спасатели зарегистрировали ряд происшествий на воде. Одно из них закончилось трагически, передает rus.err.
„В Харьюмаа, в карьере Мяннику был найден утонувший мужчина. Точные обстоятельства происшествия выяснит полиция. Было и происшествие с детьми, которые уплыли далеко от берега на надувном матрасе. Их папа не смог самостоятельно им помочь. Хорошо, что мимо проплывал сёрфер, который и доставил детей на берег“, - рассказал Интс.
Полиция зафиксировала три ДТП со смертельным исходом: в Вильянди и в Пярну - с участием автомобилей. В Тарту скончался упавший с электросамоката 13-летний подросток.
Кроме того, за последние четыре дня полиция полиция задержала в состоянии алкогольного опьянения 185 водителей, еще 10 отстранили от управления автомобилем в связи с подозрением на наркотическое опьянение.