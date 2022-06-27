Украинская синхронистка о вероятной встрече с российскими спортсменами: это была бы мясорубка
Украинский триумфатор (5 медалей) по артистическому (синхронному) плаванию на чемпионате мира-2022 Марта Федина выступила против участия российских спортсменов в международных турнирах
20-летняя жительница Харькова, чей город продолжают беспощадно обстреливать российские военные, выступила за отстранение российских спортсменов от международных турниров.
Из-за военного вторжения РФ в Украину к участию в мировом форуме не были допущены российские спортсмены. Представительница Украины Марта Федина рассказала, что произошло бы, если бы спортсмены из России выступила на чемпионате мира.
„Это была бы мясорубка. Даже не представляю, если бы я увидела их... Конечно, мы с ними никакие не друзья, четыре месяца мы ни слова не пишем. Но когда проверяем Instagram, то что-то высвечивается, они там на каких-то шоу выступают вот это ваш путь. Они сейчас пишут: „Ой, если бы Россия была на этом ЧМ, то пьедестал выглядел бы совсем иначе“, — сказала Федина в эфире Сниданок з 1+1.
На чемпионате мира 2022 Федина завоевала пять медалей. 20-летняя синхронистка выиграла два „серебра“ в индивидуальной программе, а также трижды поднялась на пьедестал в команде, два „золота“ и „серебро“.