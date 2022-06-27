Украинская синхронистка о вероятной встрече с российскими спортсменами: это была бы мясорубка

Из-за военного вторжения РФ в Украину к участию в мировом форуме не были допущены российские спортсмены. Представительница Украины Марта Федина рассказала, что произошло бы, если бы спортсмены из России выступила на чемпионате мира.

„Это была бы мясорубка. Даже не представляю, если бы я увидела их... Конечно, мы с ними никакие не друзья, четыре месяца мы ни слова не пишем. Но когда проверяем Instagram, то что-то высвечивается, они там на каких-то шоу выступают вот это ваш путь. Они сейчас пишут: „Ой, если бы Россия была на этом ЧМ, то пьедестал выглядел бы совсем иначе“, — сказала Федина в эфире Сниданок з 1+1.