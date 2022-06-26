ЧП и криминал
26.06.2022, 17:13

В центре Таллинна мужчина выпал из окна и погиб

 
Машина полиции
Машина полиции
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

Вчера в центре Таллинна из окна дома на улице Лийвалайа выпал мужчина. Как сообщили RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб.

„Вчера в Таллинне из окна дома на улице Лийвалайа выпал мужчина. Он получил серьезные травмы. Несмотря на усилия медиков, которые пытались его спасти, мужчина умер“, - сообщил пресс-секретарь PPA.

В полиции добавили, что тело мужчины отправлено на вскрытие, после которого будут установлены точные причины смерти. Детали происшествия устанавливаются.

RusDelfi
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