26.06.2022, 17:13
В центре Таллинна мужчина выпал из окна и погиб
ФОТО: | Eero Vabamaegi
Вчера в центре Таллинна из окна дома на улице Лийвалайа выпал мужчина. Как сообщили RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб.
„Вчера в Таллинне из окна дома на улице Лийвалайа выпал мужчина. Он получил серьезные травмы. Несмотря на усилия медиков, которые пытались его спасти, мужчина умер“, - сообщил пресс-секретарь PPA.
В полиции добавили, что тело мужчины отправлено на вскрытие, после которого будут установлены точные причины смерти. Детали происшествия устанавливаются.