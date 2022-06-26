ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (123-й день) | Страны G7 обещают Украине бессрочную поддержку. Россия сосредоточена на захвате Лисичанска

В результате обстрела Шевченковского Района Киева были разрушены три верхних этажа девятиэтажного дома. Также сообщается о попадании в детский сад на улице Половецкой. Последствиями атаки стали разрушения и жертвы среди населения – один человек погиб, есть пострадавшие. 7-летняя девочка и ее мать, гражданка РФ, госпитализированы.

По информации главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, после захвата Северодонецка российские войска сосредоточили усилия на захвате Лисичанска.

СМИ сообщают о возможной подготовке нового налета российских бомбардировщиков для пуска ракет по Украине.

Представители самопровозглашенной ЛНР утверждают, что на территории завода „Азот“ в северодонецке остаются около тысячи украинских военных. При этом ранее российские Минобороны сообщало, что силы ЛНР контролируют территорию завода, а украинские официальные лица говорили о выводе войск из Северодонецка.

Страны „Большой семерки“ договорились о запрете на импорт золота из России.

Корреспондент агентства Bloomberg сообщает, что ознакомился с текстом проекта заявления „Большой семерки“ по итогам саммита в Баварии. По его информации, лидеры крупнейших демократических стран мира обязуются оказывать Украине бессрочную поддержку в ее защите от российской агрессии. „Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется“, - говорится в проекте заявления. Как отмечает Bloomberg, формулировка важна, потому что члены альянса обеспокоены затягиванием войны.

Как передает издание Baza, украинские военные нанесли сегодня ночью удар по самоподъемной плавучей буровой установке „Таврида“ компании „Черноморнефтегаз“ в Черном море. Снаряд попал в вертолетную площадку, пострадавших нет.