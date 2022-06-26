Лидер Isamaa о коалиционных переговорах: до финишной прямой еще далеко

В настоящий момент „Отечество“, Партия реформ и Социал-демократическая партия ведут переговоры по созданию новой правящей коалиции.

„Оптимистические разговоры, что еще чуть-чуть - и коалиционный договор будет готов, не соответствуют действительности. Это займет еще времени. По большинству основных вопросов согласия не достигнуто“, - сказал Сеэдер.

В том числе и в вопросе по переходу на эстоноязычное образование. По словам Сеэдера, здесь жесткую позицию заняли социал-демократы и „света в конце туннеля не видно“. То же самое - по теме повышения необлагаемого налогом минимума.

Как сказал лидер Isamaa, даже по вопросу повышения детских пособий, в котором „Отечество“ пошло на компромисс, от Партии реформ не получен ясный и окончательный ответ.

Как признал Сеэдер, в ходе переговоров принципиальные договоренности должны быть достигнуты и в плане наполнения бюджета. В свете политических решений предыдущего правительства по повышению расходов на оборону и повышения пенсий.

„Для нас не должно быть абсолютным выбором повышение налоговой нагрузки. Наоборот, мы сделали предложение ее снизить“, - сказал Сеэдер, имея в виду идею уменьшить налог с оборота и акцизы. „Было бы очень большой глупостью повышать налоговую нагрузку“.