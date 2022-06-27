Многие хотят усыновить или стать попечителем для украинских детей в Эстонии. Возможно ли это?

Таким образом, тем детям, которые прибывают в Эстонию без сопровождающего, находят крышу над головой в заместительных и семейных домах, приютах, а также одобренных Департаментом социального страхования попечительских семьях.

„Как правило, детей, которые приезжают сами, здесь встречает кто-то, кому они доверяют, – объясняет она. – Например, родитель, близкий родственник, друг семьи. Чаще всего беженцы прибывают целыми семьями, и таких детей, у кого здесь никого нет, все же единицы. Детей, которые пересекли границу Эстонии в одиночестве и кого здесь никто не встретил, мы направляем в заместительные попечительские дома. На данный момент в такой услуге нуждаются 18 несовершеннолетних, и о них заботятся чиновники местных самоуправлений вместе с представителями государства. У Департамента социального страхования уже имеются договоренности, чтобы помочь таким детям и обеспечить им безопасный дом, где будут о них заботиться столько, сколько будет нужно“.

Однако, как выясняется, далеко не всем из них нужны опекуны. А усыновить их и вовсе невозможно.

Узнав это, многие жители Эстонии захотели протянуть руку помощи и взять к себе на время или насовсем ребенка-беженца.

Таких историй много. И в СМИ даже появлялась информация, что порядка 1600 детей из Украины сейчас находятся в стране без родителей.

„Я сидела в кресле у парикмахера из Украины, когда прибыла пара, – рассказывает Карина. – Молодые парень и девушка, тоже с украинским акцентом. Пока действовала краска у меня на голове, парикмахер посадил себе в кресло парня, а девушка стала рассказывать, как его подстричь. Потом мы с девушкой разговорились, и выяснилось, что это – ее брат, который недавно приехал. Она же с мужем уже пару лет живет в Эстонии. Родители остались на Украине, а она заботится тут о брате“.

Эбели Беркман подтверждает: в Департамент социального страхования уже обращались люди, которые хотели бы временно стать попечителями для украинских детей или даже их усыновить.

„Но украинских детей усыновлять нельзя, – подчеркивает она. – Даже премьер-министр Украины уже сделал по этому поводу обращение и привлек внимание людей к тому, что такая деятельность (усыновление детей беженцев) – не соответствует международным договоренностям и правам ребенка. У всех этих детей в Украине есть близкие и семьи, и в любом случае нужно всеми силами способствовать их воссоединению, когда это будет возможно, а в стране будет снова безопасно. Так что усыновление украинских детей во время войны все должны дружно осуждать“.

И, как отмечает чиновница, далеко не всем детям, которые прибыли в Эстонию и находятся в стране без сопровождающего, нужен опекун.

„Например, бывают случаи, когда ребенку через пару месяцев уже исполнится 18 лет, – говорит Беркман. – Или нам поступает информация, что его родитель скоро тоже прибудет в Эстонию“.

Что же касается цифры в 1600 детей, чиновники объясняют: „Действительно, по состоянию на начала мая в Эстонию прибыли 1656 несовершеннолетних с сопровождающим, который не являлся их законным представителем. То есть был близким родственником или знакомым. Так что многие думают, что все эти дети нуждаются в опеке. Но на самом деле их намного меньше“.

Опекунов не хватает

Чтобы стать опекуном для ребенка, нужно пройти обучение, соответствовать ряду критериев и получить одобрение со стороны Департамента социального страхования.