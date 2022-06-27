Многие хотят усыновить или стать попечителем для украинских детей в Эстонии. Возможно ли это?
В Эстонии уже более 40 000 беженцев из Украины, и среди них много детей. Часть детей при этом прибыла в Эстонию без родителей. Что с ними будет дальше? Можно ли их усыновить или стать попечителем для них? И почему для украинских детей находятся попечители, а для местных их не хватает, выясняла „МК-Эстония“.
„Я сидела в кресле у парикмахера из Украины, когда прибыла пара, – рассказывает Карина. – Молодые парень и девушка, тоже с украинским акцентом. Пока действовала краска у меня на голове, парикмахер посадил себе в кресло парня, а девушка стала рассказывать, как его подстричь. Потом мы с девушкой разговорились, и выяснилось, что это – ее брат, который недавно приехал. Она же с мужем уже пару лет живет в Эстонии. Родители остались на Украине, а она заботится тут о брате“.
Таких историй много. И в СМИ даже появлялась информация, что порядка 1600 детей из Украины сейчас находятся в стране без родителей.
Узнав это, многие жители Эстонии захотели протянуть руку помощи и взять к себе на время или насовсем ребенка-беженца.
Однако, как выясняется, далеко не всем из них нужны опекуны. А усыновить их и вовсе невозможно.
„Многие хотят“
Руководитель отдела благополучия детей Департамента социального страхования Эбели Беркман отмечает, что, по состоянию на 16 мая, чиновники выяснили: границу Эстонии пересекли 37 несовершеннолетних без сопровождающих.
„Как правило, детей, которые приезжают сами, здесь встречает кто-то, кому они доверяют, – объясняет она. – Например, родитель, близкий родственник, друг семьи. Чаще всего беженцы прибывают целыми семьями, и таких детей, у кого здесь никого нет, все же единицы. Детей, которые пересекли границу Эстонии в одиночестве и кого здесь никто не встретил, мы направляем в заместительные попечительские дома. На данный момент в такой услуге нуждаются 18 несовершеннолетних, и о них заботятся чиновники местных самоуправлений вместе с представителями государства. У Департамента социального страхования уже имеются договоренности, чтобы помочь таким детям и обеспечить им безопасный дом, где будут о них заботиться столько, сколько будет нужно“.
Таким образом, тем детям, которые прибывают в Эстонию без сопровождающего, находят крышу над головой в заместительных и семейных домах, приютах, а также одобренных Департаментом социального страхования попечительских семьях.
Эбели Беркман подтверждает: в Департамент социального страхования уже обращались люди, которые хотели бы временно стать попечителями для украинских детей или даже их усыновить.
„Но украинских детей усыновлять нельзя, – подчеркивает она. – Даже премьер-министр Украины уже сделал по этому поводу обращение и привлек внимание людей к тому, что такая деятельность (усыновление детей беженцев) – не соответствует международным договоренностям и правам ребенка. У всех этих детей в Украине есть близкие и семьи, и в любом случае нужно всеми силами способствовать их воссоединению, когда это будет возможно, а в стране будет снова безопасно. Так что усыновление украинских детей во время войны все должны дружно осуждать“.
И, как отмечает чиновница, далеко не всем детям, которые прибыли в Эстонию и находятся в стране без сопровождающего, нужен опекун.
„Например, бывают случаи, когда ребенку через пару месяцев уже исполнится 18 лет, – говорит Беркман. – Или нам поступает информация, что его родитель скоро тоже прибудет в Эстонию“.
Что же касается цифры в 1600 детей, чиновники объясняют: „Действительно, по состоянию на начала мая в Эстонию прибыли 1656 несовершеннолетних с сопровождающим, который не являлся их законным представителем. То есть был близким родственником или знакомым. Так что многие думают, что все эти дети нуждаются в опеке. Но на самом деле их намного меньше“.
Опекунов не хватает
Чтобы стать опекуном для ребенка, нужно пройти обучение, соответствовать ряду критериев и получить одобрение со стороны Департамента социального страхования.
„На данный момент в попечительских семьях, которые прошли обучение PRIDE и которые одобрил Департамент социального страхования, растет по всей Эстонии порядка 150 детей, – говорит Беркман. – И попечительских семей очень не хватает, поэтому многие дети по-прежнему живут в заместительных и попечительских домах. Их нельзя усыновить, но они мечтают о своем настоящем доме. И со своей стороны мы всегда готовы принимать, оценивать, поддерживать и обучать семьи, которые искренне хотят помочь родившемуся у кого-то другого ребенку и открыть для него двери своего дома. На данный момент больше всего попечительских семей не хватает в Ида- и Ляэне-Вирумаа, а также в Ляэнемаа и особенно на островах“.
„Но в Эстонии нет единого списка детей, которые ждут усыновления или попечителей, – добавляет руководитель отдела благополучия детей и заместительного попечения Департамента социального страхования Кая Раттас. – О детях, которые живут на его территории и остались без родителей, заботится местное самоуправление – каждое в отдельности. Если ребенка забрали из семьи, то, в первую очередь, смотрят, есть ли в его близком окружении человек или люди, которые могли бы или хотели его вырастить. Тогда можно взвесить вариант опекунства. Если же такого человека нет, то рассматривают другие варианты: усыновление, попечительская семья, семейный или заместительный дом“.
Также по возможности ребенку подыскивают другую семью неподалеку от того места, где он жил – чтобы его круг общения и повседневная жизнь (школа, друзья и т. д.) особо не менялись.
„Тогда ребенку проще сохранить отношения с биологическими родителями и родственниками, со своими близкими и, по возможности, вернуться потом в родную семью, – объясняет Раттас. – Если же ребенку нужна другая семья, то ее выбирают по правилу: ребенку подбирают семью. А не так, что семья выбирает ребенка“.