Эстонский эксперт: перед планированием ребенка будущим родителям стоит пройти генетический тест на совместимость

„У каждого человека есть примерно 5–8 измененных генов, и это абсолютно нормально. Как правило, человек сам не знает о том, носителем какой мутации он является, до тех пор, пока болезнь не проявится. В то же время, если мужчина и женщина с одинаковой мутацией решат создать семью, то есть риск, что болезнь проявится у новорожденного ребенка. С помощью теста можно узнать, совпадают ли конкретные генные мутации у будущих родителей“, – объясняет Карин Росентсейн, исполнительный директор клиники Next Fertility Nordic.

Тесты или скрининги на генетическую совместимость в некоторых странах уже стали обязательными. Для тестирования будущие родители сдают анализ крови перед вступлением в брак или перед зачатием ребенка. Например, в Турции перед свадьбой молодожены должны в обязательном порядке подтвердить отсутствие генетических родственных связей и предоставить результаты тестов на талассемию и ряд других заболеваний. В ближайшем будущем обязательным станет и тест на спинальную мышечную атрофию. Это генетическое заболевание, с которым около половины больных детей не доживают и до двух лет.

Аналогичное правило тестирование перед браком в 2023 году будет введено и в Казахстане. Есть оно также в Азербайджане, на Кипре, в Саудовской Аравии. Израиль стал первой страной, где подобное тестирование стало обязательным и полностью компенсируемым государством еще с 2013 года. В Мексике будущие молодожены тоже обязаны сдать анализ крови перед свадьбой, поскольку там на законодательном уровне прописано, что xpοничecкиe и нeизлeчимыe зaбοлeвaния, нacлeдcтвeнныe или зapaзныe, являютcя пpeпятcтвиeм для вcтyплeния в бpaк.

У нас не так актуально

В Эстонии подобного требования для вступающих брак или планирующих рождение детей пар нет. И местная система здравоохранения мало информирует население о такой возможности. На государственном уровне некоторую помощь в этом вопросе могут получить люди, которые уже знают о своих рисках. Например, те, у кого в роду проявились генетические заболевания.