Пять вопросов о виде на жительство: по каким причинам могут его лишить?

1. По каким причинам чаще всего человеку отказывают в продлении вида на жительство?

Как правило, это происходит, если человек не соответствует требованиям или его ходатайство необоснованно. А также – если раньше было основание, по которому ему выдали вид на жительство, но теперь его нет.

2. Что происходит, если человеку не продлевают вид на жительство? Может ли он сам покинуть страну или его высылают?

Как правило, человек должен покинуть страну до того, как истечет срок его пребывания в Эстонии. Если же человек остается незаконно в Эстонии, ему выносят предписание добровольно покинуть страну. Если же он и добровольно после предписания не уезжает, то это предписание можно отдать на принудительное исполнение и выслать человека из страны.

3. Если речь идет о гражданине России, который никогда не был в РФ, его с этой страной ничего не связывает, и он не знает, куда ему там идти, то как поступают в этом случае?

По закону, человека можно выслать: 1) в страну, откуда он прибыл в Эстонии, 2) в страну его гражданства, 3) в третью страну, если ее власти согласны этого человека принять.

В то же время в ходе делопроизводства мы учитываем, чтобы решение было пропорционально и учитывало ситуацию человека. И в ходе принятия каждого решения чиновники тщательно все взвешивают.

4. Если у человека нет гражданства и у него серый паспорт, то куда его в таком случае высылают?

Людей без гражданства мы не высылаем из страны.

5. Что произойдет, если человек с временным видом на жительство по каким-то причинам не подаст вовремя документы на его продление?

За три месяца до истечения срока действия карточки вида на жительство человеку придет на электронную почту автоматическое извещение. А ходатайство о продлении вида на жительство нужно подать за два месяца до истечения срока действия карточки. В таком случае Департамент полиции и погранохраны должен вынести решение за 10 дней до истечения срока действия нынешней карточки вида на жительство.