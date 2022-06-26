26.06.2022, 13:40
Опытный грибник рассказал, когда стоит отправляться в лес за лисичками. А как с другими грибами?(2)
ФОТО: | Õhtuleht
Блогер Центра управления государственными лесами Анатолий Тарасов обнаружил первые в этом сезоне лисички 18 июня. По его словам, назвать эти едва проклюнувшиеся лисички грибами пока язык не поворачивается, пишет rus.err.
„Из-за крошечного размера точнее было бы сказать, что это примордии, то есть попросту зачатки плодового тела гриба“, - написал в своем блоге Тарасов.
По его словам, кондиционными такие лисички обычно становятся не ранее, чем через недели две-три.
Других годных для приготовления грибов он пока не обнаружил. „Но появление первых лисичек обнадеживает и является своеобразным маркером, что не за горами и ранние летние грибы-колосовики“, – сообщил Тарасов.