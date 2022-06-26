Минобороны РФ заявило о переходе Северодонецка под контроль ЛНР

„В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 кв. м“, — заявил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



Накануне Минобороны заявило, что Северодонецк вместе с тремя перечисленными населенными пунктами находится под полным контролем Вооруженных сил России.



25 июня руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщила, что Северодонецк Луганской области оказался в оккупации войсками РФ. Выехать из города сейчас можно только на оккупированные территории, передает Obozrevatel.

„После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в областном центре Северодонецке и селах-сателлитах: Сиротином, Вороновом и Боровском“, – рассказал он в своем Telegram-канале.

По словам главы ОВА, россияне устанавливают в захваченном городе свои порядки. Они уже назначили так называемого „коменданта“ и снимают пропагандистские сюжеты с людьми, выходящими из укрытий завода „Азот“.

Город разрушен на 90%, и выживать там будет очень тяжело. Восстановить коммуникации россияне не смогут, добавил Гайдай.

„Мы вернем свой город! Это ненадолго… Северодонецк – это Украина!“, – заверил он.