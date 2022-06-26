Минобороны РФ заявило о переходе Северодонецка под контроль ЛНР
Город Северодонецк (с 2014 года являлся областным центром Луганской области Украины вместо Луганска), а также поселки Боровское, Вороново и Сиротино в составе Северодонецкого горсовета перешли под контроль ЛНР, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны России.
„В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тыс. человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 кв. м“, — заявил официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Накануне Минобороны заявило, что Северодонецк вместе с тремя перечисленными населенными пунктами находится под полным контролем Вооруженных сил России.
25 июня руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщила, что Северодонецк Луганской области оказался в оккупации войсками РФ. Выехать из города сейчас можно только на оккупированные территории, передает Obozrevatel.
„После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в областном центре Северодонецке и селах-сателлитах: Сиротином, Вороновом и Боровском“, – рассказал он в своем Telegram-канале.
По словам главы ОВА, россияне устанавливают в захваченном городе свои порядки. Они уже назначили так называемого „коменданта“ и снимают пропагандистские сюжеты с людьми, выходящими из укрытий завода „Азот“.
Город разрушен на 90%, и выживать там будет очень тяжело. Восстановить коммуникации россияне не смогут, добавил Гайдай.
„Мы вернем свой город! Это ненадолго… Северодонецк – это Украина!“, – заверил он.