В Эстонии подсчитали, во сколько обойдется предприятиям страны отказ от импорта из России и Беларуси

„Замещение импорта российских и белорусских товаров затруднено тем, что во многих секторах экономики на рынке нет избыточного предложения и для получения товаров попросту приходится платить больше, чем предлагают другие участники рынка“, – приводит слова эксперта Центра мониторинга развития Уку Варблане портал rus.err.

По словам Варблане, замена импортных товаров из России и Белоруссии товарами из других стран в транспорте и складской отрасли дороже на 31%, в деревообработке – на 28%, в производстве металла – на 57%, в производстве металлических изделий – на 63% и в химической промышленности – на 23%.

В общей сложности полное прекращение импорта из России и Белоруссии означало бы для эстонских предприятий дополнительный расход в размере 860 млн евро по ценам 2021 года.

В 2021 году в Эстонию было импортировано товаров на общую сумму 20 млрд евро, из которых 2,1 млрд евро (10,5% от общего объема импорта) были из России и 0,6 млрд евро (3,1% от общего объема импорта) – из Беларуси.