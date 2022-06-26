Счетчик на заправке показал, что читатель влил в бак машины больше топлива, чем его вместимость по документам. Обманули?

Пролистав историю покупок за год в приложении Circle K, клиент также выяснил, что действительно по чекам все заправки „до щелчка“ были на 47–48 литров. Но в прошлом году тоже был один случай, когда залили более 50 литров бензина.

„Любопытно, что оба случая – на заправке Мустакиви, – говорит клиент. – Может быть, там счетчик неисправен? Ведь перед заправкой оба раза бак не был абсолютно пуст, там еще болталось несколько литров топлива. И когда я заправляюсь в Кристийне или на Питерском, то всегда выходит 47–48 литров, а на Мустакиви 51–52“.

„Мы не обманываем клиентов“

Мы попросили прокомментировать, почему так происходит и неужели на заправке Мустакиви счетчик колонки неисправен, представителя Circle K Eesti.

„Для нас очень важно, чтобы клиенты были довольны, – уверяет руководитель отдела моторного топлива Теэдо Мельтс. – И чтобы наши услуги были всегда качественными. На всех наших заправках счетчики всегда очень точны, а если есть погрешность, то, как правило, она – в пользу клиента. Точность счетчиков на заправках регулярно проверяет Департамент защиты потребителя и технического надзора“.

Также, добавляет он, на заправках Мустакиви и Кристийне в мае этого года фирма Metreks Mõõtekeskus также проводила контроль, что означает, что счетчики очень точно показывают, сколько литров топлива попало в бак.

„Но нужно помнить, что есть разница между реальной вместительностью бака и заводскими данными, – подчеркивает Мельтс. – Такие случаи, когда в бак вмещается на несколько литров больше, чем вместимость топливного бака согласно инструкции к машине и документам“.