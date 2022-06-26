Счетчик на заправке показал, что читатель влил в бак машины больше топлива, чем его вместимость по документам. Обманули?(4)
Клиент Circle K недавно обнаружил странную вещь: „Я приезжаю обычно заправляться, когда остается одно деление. Заправляюсь до щелчка пистолета. И всегда выходит 47–48 литров. Бак вмещает 50 литров. Но недавно счетчик насчитал аж 52 литра топлива! Что это за волшебство? Как такое может быть? Или меня обманули?“ Специалисты для „МК-Эстонии“ разъяснили, почему иногда в топливный бак машины можно залить больше, чем его вместимость по документам.
Пролистав историю покупок за год в приложении Circle K, клиент также выяснил, что действительно по чекам все заправки „до щелчка“ были на 47–48 литров. Но в прошлом году тоже был один случай, когда залили более 50 литров бензина.
„Любопытно, что оба случая – на заправке Мустакиви, – говорит клиент. – Может быть, там счетчик неисправен? Ведь перед заправкой оба раза бак не был абсолютно пуст, там еще болталось несколько литров топлива. И когда я заправляюсь в Кристийне или на Питерском, то всегда выходит 47–48 литров, а на Мустакиви 51–52“.
„Мы не обманываем клиентов“
Мы попросили прокомментировать, почему так происходит и неужели на заправке Мустакиви счетчик колонки неисправен, представителя Circle K Eesti.
„Для нас очень важно, чтобы клиенты были довольны, – уверяет руководитель отдела моторного топлива Теэдо Мельтс. – И чтобы наши услуги были всегда качественными. На всех наших заправках счетчики всегда очень точны, а если есть погрешность, то, как правило, она – в пользу клиента. Точность счетчиков на заправках регулярно проверяет Департамент защиты потребителя и технического надзора“.
Также, добавляет он, на заправках Мустакиви и Кристийне в мае этого года фирма Metreks Mõõtekeskus также проводила контроль, что означает, что счетчики очень точно показывают, сколько литров топлива попало в бак.
„Но нужно помнить, что есть разница между реальной вместительностью бака и заводскими данными, – подчеркивает Мельтс. – Такие случаи, когда в бак вмещается на несколько литров больше, чем вместимость топливного бака согласно инструкции к машине и документам“.
На вопрос, вернут ли клиенту переплаченные деньги, если счетчик насчитал неправильно, Мельтс отвечает так: „Обман своих клиентов – точно не в интересах Circle K. Мы регулярно проверяем заправки, что практически исключает неисправность счетчиков. Но если возникнет ситуация, что из-за ошибки заправки счетчик покажет неправильное количество залитых в бак литров топлива, то мы компенсируем клиентам недополученное топливо или переплаченные деньги“.
Например, как раз на прошлой неделе в Латвии была такая ситуация: на заправках Circle K стоимость топлива была не чуть более двух евро, а все 4! Сеть объяснила, что возникла техническая ошибка, и компенсировала разницу клиенту, с которого взяли по 4 евро за литр топлива, то есть вернула переплаченные деньги.
„Есть еще запас“
У клиента, который залил больше, чем по документам, – Dacia Logan 2019 года выпуска.
И Юри-Бруно Азари, руководитель по продажам City Motors, объясняет: „Согласно инструкции по эксплуатации, топливный бак Dacia Logan 2019 будет иметь полезный объем примерно 50 литров. В верхней части топливного бака всегда есть „свободное пространство“, чтобы компенсировать пары, образующиеся при расширении топлива, и предотвратить выход этих паров в атмосферу. Вместимость топливного бака действительно может существенно отличаться от реальной, причем всегда – в меньшую сторону“.
То есть, говорит специалист, производители специально предусматривают в баке резервное место: оно необходимо для увеличения объема бензина и паров топлива при повышении температуры воздуха.
„Если бак заполнен „под горлышко“, то в жару есть риск, что топливо под внутренним давлением начнет где-то подтекать. Также лишнее место в баке оставляют для предотвращения утечки топлива, когда автомобиль припаркован на горке при полной заправке – этот запас называется резервной емкостью для увеличения, – объясняет Юри-Бруно Азари. – Кроме того, бензобак – это лишь часть топливного отсека. Помимо непосредственно резервуара, где хранится бензин или дизель, он включает патрубки, соединяющие бак с заливной горловиной, куда мы вставляем „пистолет“ на заправке. И в зависимости от модели автомобиля патрубки могут вмещать от 2 до 5 дополнительных литров топлива. Именно поэтому, приехав на заправку с пустым баком и заправившись „под крышечку“, вы можете залить в автомобиль на несколько литров больше, чем ожидали“.
Всегда есть погрешность
Руководитель AMTEL Арно Силлат, комментируя эту ситуацию, говорит, что человек, приезжая на заправку, никогда точно не знает, сколько у него есть литров в баке.
„Пистолет – тоже не измерительный прибор, – подчеркивает он. – Какие-то отключаются при заправке раньше, какие-то позже. Он выключается, если концентрация частиц топлива в воздухе в баке достигает определенного предела. То есть когда уже идет чистый пар топлива. Но бывают очень чувствительные пистолеты. Например, у многих было так, что только засунули пистолет в бак – как он сразу же щелкнул и отключился. Хотя почти ничего не залилось. Это пары. И тогда приходится снова его включать или заправлять вручную. Так что никакого обмана здесь нет. Заправки регулярно проверяют, и риск, что колонка неисправна, – крайне мал. Может быть, где-то как-то за углом и можно найти нетарированные счетчики, но их уже крайне мало, а на заправках с именем – нет“.
Он добавляет, что и баки, и канистры – всегда с небольшим допуском. То есть вмещают на несколько литров больше, чем указано.
„Если вы возьмете канистру в 20 литров, то туда на самом деле можно влить 22 л, – говорит специалист. – Правда, топливо будет уже под пробкой. И в топливный бак тоже можно влить больше, чем по документам. И даже после того, как пистолет щелкнул, можно вручную долить еще несколько литров – но я так делать не советую“.