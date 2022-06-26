26.06.2022, 11:06
ФОТО | В ледовом холле „Тондираба“ обнаружена утечка химиката
В воскресенье Спасательный департамент получил сообщение, что в ледовом холле „Тондираба“ обнаружили утечку аммиачного раствора.
Утечку обнаружили в помещении под крышей здания. Все установки в здании были остановлены.
По данным спасателей, сегодня утром в ледовом холле людей не было, поэтому никого эвакуировать не пришлось. Нет опасности и для жителей близлежащих домов.
В 10.30 сотрудники Спасательного департамента сообщили Delfi, что источник утечки установлен, техническая служба занимается устранением неисправности.