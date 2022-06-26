ФОТО | В ледовом холле „Тондираба“ была обнаружена утечка опасного химиката

Сигнал тревоги прозвучал в 8.23. На место прибыла команда спасателей из группы химзащиты. Утечка была устранена в 10.51. Химическое вещество просочилось из компрессорного помещения на нижние этажи. Его собрали с площади 20 квадратных метров абсорбентом в специальную емкость для утилизации.

Опасный химикат за пределы здания не распространился, он не представлял опасности для находящихся за пределами здания людей или для окружающей среды.

На месте инцидента работали команды Кесклинна, Копли, Ласнамяэ, Лиллекюла и Пирита. К „Тондираба“ были доставлены специальные средства химической защиты. В результате протечки аммиачного раствора никто из людей не пострадал.