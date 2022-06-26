Как защитить себя от кражи велосипеда? Советы эстонских экспертов

По словам руководителя службы ведения делопроизводства Ида-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры Инны Тоатер, чаще всего воруют велосипеды, к которым есть свободный доступ: например, на улице, во дворах, а также в подъездах и коридорах.

К сожалению, велосипеды воруют и из запертых гаражей, подвалов и стоек для велосипедов. „Бытует ошибочное мнение, что подъезд – безопасное место для хранения велосипеда, ведь есть металлическая дверь и домофон. Увы, воры притворяются жильцами дома или чьими-то гостями и без труда заходят в подъезд“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Обращайте внимание на подозрительную деятельность

Обычно украденные велосипеды продают с рук, а иногда сдают в ломбард. Если у человека украли велосипед, следует подать заявление в полицию. По словам Тууля, при обращении в полицию важно знать номер рамы велосипеда или какой-нибудь важный отличительный признак, по которому можно узнать велосипед.

„Обращайте внимание на любую подозрительную деятельность и сообщайте об этом по номеру 112 – вмешательство каждого жителя обеспечивает безопасную среду“, – отметила Тоатер.

„Защитить свой велосипед можно в первую очередь при помощи надежного велозамка, при возможности велосипед следует оставлять там, где сложно совершить кражу“, – посоветовала Тоатер. Рекомендуется хранить велосипеды в запертом подвале, сарае, гараже или кладовке. „Если такой возможности нет, советую хранить велосипед в квартире, что может быть не очень удобно, но зато надежно с точки зрения защиты от кражи“, – сказала Тоатер.

„Если велосипед хранится в подвале, его тоже надо снабдить велозамком, который сложно перерезать. Также стоит подумать о системах безопасности для подвалов и кладовок“, – порекомендовал Тууль.