Как защитить себя от кражи велосипеда? Советы эстонских экспертов
Жаркие летние дни – идеальное время для воров велосипедов, так как многие люди ездят на этом виде транспорта, а двери в подъезды часто открыты настежь. Охранная фирма AS G4S Eesti дает советы, как защитить себя от кражи велосипеда.
По словам руководителя службы ведения делопроизводства Ида-Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры Инны Тоатер, чаще всего воруют велосипеды, к которым есть свободный доступ: например, на улице, во дворах, а также в подъездах и коридорах.
К сожалению, велосипеды воруют и из запертых гаражей, подвалов и стоек для велосипедов. „Бытует ошибочное мнение, что подъезд – безопасное место для хранения велосипеда, ведь есть металлическая дверь и домофон. Увы, воры притворяются жильцами дома или чьими-то гостями и без труда заходят в подъезд“, – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
Обращайте внимание на подозрительную деятельность
Обычно украденные велосипеды продают с рук, а иногда сдают в ломбард. Если у человека украли велосипед, следует подать заявление в полицию. По словам Тууля, при обращении в полицию важно знать номер рамы велосипеда или какой-нибудь важный отличительный признак, по которому можно узнать велосипед.
„Обращайте внимание на любую подозрительную деятельность и сообщайте об этом по номеру 112 – вмешательство каждого жителя обеспечивает безопасную среду“, – отметила Тоатер.
„Защитить свой велосипед можно в первую очередь при помощи надежного велозамка, при возможности велосипед следует оставлять там, где сложно совершить кражу“, – посоветовала Тоатер. Рекомендуется хранить велосипеды в запертом подвале, сарае, гараже или кладовке. „Если такой возможности нет, советую хранить велосипед в квартире, что может быть не очень удобно, но зато надежно с точки зрения защиты от кражи“, – сказала Тоатер.
„Если велосипед хранится в подвале, его тоже надо снабдить велозамком, который сложно перерезать. Также стоит подумать о системах безопасности для подвалов и кладовок“, – порекомендовал Тууль.
В городе лучше всего оставлять велосипед в специальных стойках, защищаемых замком и видеоохраной. В других общественных местах надо следить, чтобы велосипед был на виду, его следует прикрепить велозамком, в целях безопасности стоит обратить внимание и на наличие видеоохраны. „Практика показала, что с U-образными замками ворам справиться сложнее, чем с другими велозамками“, – отметила Тоатер.
Этой весной на рынке у Балтийского вокзала произошел случай: охранник G4S увидел по камерам, что два человека пытаются украсть велосипед, прикрепленный велозамком неподалеку от здания. Охранник прибежал и попытался задержать злоумышленников – и тем самым предотвратил кражу. „Это хороший пример того, что велосипед обязательно надо снабдить надежным замком, на перерезание которого у вора уйдет больше времени. Кроме того, велосипед стоит оставлять в месте, попадающем в поле зрения какой-нибудь камеры видеонаблюдения“, – сказал Тууль.
Как еще можно предотвратить кражу:
· Сфотографируйте свой велосипед и номер рамы и храните снимки в надежном месте.
· Нанесите на велосипед особые опознавательные знаки, чтобы было проще узнать его.
· Если к велосипеду прилагается паспорт, сфотографируйте и его.
· Если велосипед дорогой, задумайтесь о том, чтобы застраховать его.