Страны G7 намерены ввести предельные цены на нефть из России

„В кругу „семерки“ идет активное и конструктивное обсуждение того, как введение такой предельной стоимости может работать“, — сказал он.

По словам источника, переговоры идут „в правильном направлении“ и G7 движутся к достижению решения.

Саммит G7 в 2022 году проходит в замке Эльмау в Баварии с 26 по 28 июня под председательством Германии.

РБК напоминает, что страны G7 обязались со временем перестать закупать нефть из России для сокращения доходов ее бюджета. Главы государств хотели последовать примеру Соединенных Штатов и ввести эмбарго на поставки российской нефти, так как решили, что „это сильно ударит по главной артерии экономики Путина и лишит его прибыли“, необходимой для финансирования военной операции.

После этого глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что эмбарго „окажет разрушительное воздействие“ на Европу. Само ведомство предложило создать картель покупателей российской нефти для контроля за ее стоимостью, что позволило бы европейским странам не отказываться от поставок в полном объеме.

В начале июня Евросоюз ввел новый пакет санкций против России, который включал нефтяное эмбарго на поставки нефти по морю. Запрет не стали распространять на нефть и нефтепродукты, экспортируемые из России, но добытые в другой стране и не принадлежащие россиянам, а также на поставки топлива по нефтепроводу „Дружба“. Ограничения начали действовать сразу, но Еврокомиссия предусмотрела несколько переходных периодов — до 5 декабря 2022 года допускаются „разовые“ сделки по импорту или исполнению контрактов на закупку российской нефти, заключенные до 4 июня; для нефтепродуктов аналогичные сделки возможны до 5 февраля 2023 года.

После этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что страны Запада обсуждают возможность установления лимита на закупки российской нефти. По его словам, переговоры вели в том числе в рамках G7 на уровне шерп (доверенных лиц руководителя страны-участницы).