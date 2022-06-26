26.06.2022, 08:25
Пляж Хаабнеэме получил статус официального: отдыхающие довольны!
ФОТО: | Ekspress Meedia
В этом году в списке официальных мест для купания появился пляж Хаабнеэме в Виймси, где соблюдены все условия для приятного и безопасного отдыха, пишет rus.err.
„У нас здесь шесть пар глаз, следящих за водой и пляжем, мы ни на минуту не оставляем пляж без присмотра“, – рассказал „Актуальной камере“ дежуривший на пляже спасатель.
Отдыхающие довольны: вода очень чистая, теплая. На пляже есть места общественного питания и большие игровые площадки.
С мая по август в публичных местах для купания осуществляется мониторинг качества воды. Данные мониторинга качества воды доступны на сайте Департамента здоровья.