ВИДЕО | Александр Овечкин дебютировал в футболе с гола и силового приёма

36-летнего хоккеист вышел на поле в роли капитана, под 3-м номером. На 11-й минуте после паса пяткой Федора Смолова он поразил дальний нижний угол ворот ударом с левой ноги, а после забитого мяча уступил место на поле и капитанскую повязку Даниилу Фомину. По ходу встречи Овечкин также отметился силовым приемом во время прохода по флангу и комбинацией в штрафной соперника со Смоловым.

Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба „Динамо“ и болельщиком „бело-голубых“. Дублем отметился Константин Тюкавин (82-я и 90-я минуты). Также голы забили Николай Комличенко (86, с пенальти), Ярослав Гладышев (87).

„Мечта сбылась. Мечтал забить гол. Был еще один момент — надо было бить, но пытался найти Смолова. Получилось, как корова на льду. Что касается гола, надо отдать должное, ребята нашли меня в той позиции под левую ногу. Как говорится, попал. Забил с левого офиса, нормально. Федя так и сказал: „Заходим в штрафную, я тебе отдаю под левую, забиваешь“. Связка сработала“, — сказал Овечкин в эфире трансляции матча „Динамо“.

На гол Овечкина отреагировала и пресс-служба футбольной сборной России. „Александр Овечкин и футбол — дебютировал за „Динамо“, забил в первом матче. Ждем в сборной, легенда“, — сказано в Telegram-канале национальной команды.



Перед игрой Овечкин сказал, что всю жизнь мечтал сыграть в футбол за „Динамо“, а теперь его мечта осуществилась. Генеральный директор „Динамо“ Павел Пивоваров выражал надежду, что игра за команду для Овечкина станет не последней.