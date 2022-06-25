ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (122-й день) | Северодонецк полностью под контролем РФ

Из сводки Генштаба ВСУ пропали данные о боевых действиях на территории Северодонецка. Накануне местные власти сообщили об отступлении украинских сил из города. Генштаб сообщает о попытках блокировать Лисичанск с юга.

На заводе „Азот“ в Северодонецке, по словам мэра Александра Стрюка, еще остались люди. Российская сторона заявляет, что с завода вышли 800 мирных жителей и он перешел под контроль России.

Операция на острове Змеиный продолжается, поражена российская радиолокационная станция, а также два зенитно-ракетно-орудийных комплекса „Панцирь“, заявила украинская сторона. Россия, в свою очередь, сообщила о том, что российские средства ПВО за сутки сбили несколько беспилотников и реактивных снарядов системы залпового огня в районе Змеиного.

Британская военная разведка полагает, что еще несколько генералов, командовавших различными российскими войсковыми соединениями, с начала июня могли лишиться своих должностей. Накануне в сводке российского минобороны неожиданно и без пояснений упоминался генерал-полковник Сергей Суровикин в качестве командующего южной группировкой войск на Донбассе. Ранее он был известен как командующий воздушно-космическими силами.

Президент Литвы заявил, что не пойдет на уступки России в вопросе транзита в Калининград.

Генштаб ВСУ признал, что украинские военные вышли из Северодонецка и расположенных рядом с ним населенных пунктов Сиротино, Вороново и Боровское. Минобороны РФ официально объявило о взятии города.

Российские госагентства со ссылкой на источник, „близкий к Народной милиции ЛНР“, сообщили, что войска РФ вошли в Лисичанск, бои идут внутри города.

Президенты России и Беларуси провели переговоры в Петербурге. Это была шестая официальная встреча Путина и Лукашенко с начала года.

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