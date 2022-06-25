Энели Ефимова творит историю эстонского плавания

Чемпионкой мира стала литовская звезда Рута Мейлутите с результатом 29,70. Серебро завоевала итальянка Бенедетта Пилато - 29,80. С третьим результатом приплыла спортсменка из Южной Африки Лара ван Никерк (29,90). Ефимову обошли еще Цяньтин Тан из Китая ( 30,21) и немка Анна Элендт (30,22).

Ефимова установила рекорд Эстонии в пятницу утром, когда боролась за выход в полуфинал, - 30.08. Перед чемпионатом мира рекорд Эстонии был 30,69.

Шестое место чемпионата мира Ефимовой - это лучший результат эстонских пловцов после восстановления независимости. Яна Колуканова также выходила в финал, заняв восьмое место в заплыве на 50 метров вольным стилем среди женщин в 2005 году.

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