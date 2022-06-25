Осторожно! Температура впервые этим летом поднялась выше 30 градусов, но это только начало

Агентство по охране окружающей среды отмечает, что температура все еще растет и что в следующие дни будет еще теплее. Нужно быть готовым к грядущему жаркому сезону, который может продлиться больше недели.

Теплая воздушная масса тропического происхождения, начавшая свой путь через Средиземное море, достигает Балтийского моря. К счастью, палящая жара по пути немного ослабнет, но все же будет достигать днем примерно 30 градусов, а ночтью не опустится ниже 20 градусов.

Круглосуточная жара является нагрузкой на организм и не дает возможности отдохнуть. Особое внимание следует уделять младенцам и домашним животным, чтобы предотвратить их перегрев. В постоянном доступе должно быть достаточно жидкости, мороженое поможет немного охладиться.

Пожилым и людям с хроническими заболеваниями желательно днем находиться в помещении, а не под палящим полуденным солнцем. Если есть возможность, переезжайте на время из солнечных городских квартир в сельскую местность.

Облегчение приносят также водоемы, однако следует быть крайне аккуратными: вода еще прохладная - только в небольших мелководных бухтах она достигла примерно 20 градусов, а местами вода прогрелась лишь до 15 градусов. Агентство по охране окружающей среды напоминает купающимся, что горячий воздух и холодная вода — это не только желанное охлаждение, но и большая нагрузка для организма.

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