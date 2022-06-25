Одна из лучших баскетболисток мира сидит в российском СИЗО: ей грозит колония за гашишное масло

О задержании баскетболистки стало известно в начале марта. При этом произошло оно еще 17 февраля. В этот день Бриттни прилетела из США в Шереметьево и, проходя „зеленый“ коридор, привлекла внимание специально обученных собак. После тщательного досмотра Грайнер задержали. Однако публично об этом не сообщалось, официальное заявление таможенной службы появилось только через две недели:

В России Бриттни полностью оправдывает большой оклад. Она шесть раз выиграла чемпионат России и четыре раза Евролигу — главный клубный турнир Европы. Три раза Грайнер признавали лучшим игроком чемпионата России, один раз она стала самым ценным игроком „Финала четырех“ Евролиги.

„В России у меня зарплата с шестью нулями. На одну зарплату в женском НБА ты либо должен жить очень по-простому, либо зарабатывать еще где-то. Если ты играешь только в женском НБА, то должен искать другую работу: идти на ТВ, устраиваться в колледж тренером, в летний лагерь. Искать, где подзаработать“, — рассказала Грайнер в 2019-м в интервью екатеринбургскому сайту E1.ru.

С 2015 года Грайнер с осени по весну играет за УГМК из Екатеринбурга, где получает в разы больше, чем в США. В Штатах Бриттни выступает за „Феникс Меркури“ и получает 100 тысяч долларов за сезон. В России к ее окладу добавили еще один ноль.

При этом зарплаты в женской НБА в среднем в сто раз ниже, чем в мужской. Поэтому даже такие звезды как Грайнер уезжают из США на заработки в межсезонье — в промежутке между окончанием чемпионата и стартом нового сезона (обычно женская НБА завершается в октябре, а возобновляется в апреле-мае). В это время игроки клубов имеют право выступать в других турнирах — например, в России, где сезон как раз в разгаре.

После этого делом Грайнер в США занялся специальный представитель президента по делам заложников Роджер Карстенс. При этом российские власти заложницей баскетболистку не считают. „Есть целый ряд стран, в которые вы не можете въехать с наркотиками. Это преследуется по закону, с этим ничего не поделать. Это преследуется и по российским законам. Россия не единственная страна в мире, которая имеет строгое законодательство в этом смысле. Мы не можем называть ее заложником. Почему мы должны называть ее заложником?“, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Однако после трех месяцев задержания стало ясно, что Грайнер отпускать не собираются. Тогда Госдеп назвал задержание незаконным. Правда, не пояснив, в чем состоит нарушение закона. Провоз гашишного масла в России считается „контрабандой наркотических веществ“. В отличие от штата Нью-Йорк, откуда в Москву и прилетела Грайнер — там оно не является запрещенным веществом (сама Грайнер и ее представители никак не комментировали наличие гашишного масла в багаже спортсменки).

По данным ESPN, вплоть до мая власти США надеялись, что ситуация как-то разрешится — и Грайнер освободят. Издание утверждает, что по просьбе Госдепартамента США дело подробно не комментировали даже одноклубницы баскетболистки.

В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), ей грозит до 10 лет лишения свободы. После этого Бриттни заключили под стражу: она находится в одноместной камере в одном из подмосковных СИЗО, а предварительные слушания по ее делу должны начаться в конце июня.

При углубленном изучении с использованием рентгеноскопического оборудования багажа гражданки США оперативный сотрудник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Шереметьевской таможни обратил внимание на нахождение в багаже так называемых „вейпов“, представляющих из себя картриджи для электронной нагревательной системы.

Публично освобождения Грайнер требуют и политики, и активисты, и звездные спортсмены. В первую очередь их выступления направлены на американские власти.

Будет ли произведен обмен Уилана, Фогеля или Грайнер — неизвестно. Однако, по оценке ESPN, обмен Рида на Ярошенко является сигналом, что, несмотря на войну в Украине, дипломатический канал между официальными лицами США и России остается открытым.

Бывшего сотрудника посольства США в Москве и преподавателя Англо-американской школы задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года, когда он вместе с женой прилетел в Москву из Нью-Йорка. Во время таможенного досмотра в багаже американца обнаружили каннабис и гашишное масло, сообщало МВД России. Сам Фогель говорил правозащитникам, которые приходили к нему в СИЗО, что его арестовали за провоз 17 граммов марихуаны. Американец утверждал, что речь идет о медицинской марихуане, которую ему прописал врач в США после операции на позвоночнике.

Кроме того, в середине июня Химкинский городской суд приговорил бывшего дипломата США Марка Фогеля к 14 годам колонии строгого режима. Этот срок Фогель получил по делу, очень похожему на случившееся с Грайнер.

При этом Грайнер не единственная кандидатка на обмен. В июне 2021 года RT сообщал, что в российских колониях и СИЗО содержатся 17 граждан США. Один из самых известных американцев, отбывающих наказание в России, — Пол Уилан, которого в 2020 году приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже.

Чуть раньше — в конце апреля — США и Россия уже провели один обмен. Российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам тюрьмы, обменяли на американского студента Тревора Рида, которого в РФ осудили на девять лет колонии.

При этом, возможно, переговоры о вероятном обмене уже начались. 12 мая ТАСС сообщил, что Грайнер могут обменять на Виктора Бута — российского бизнесмена, который в 2012 году был приговорен в США к 25 годам тюремного заключения по обвинению в незаконных поставках оружия. Бут отрицает свою вину.

„У правительства США много целей — вызволить американцев, не провоцировать враждебно настроенного главу другой страны, не создавать прецедент, который поставит под угрозу будущее других американцев, не принимать условия сделки, не соответствующей национальным интересам“, — говорилось в статье ESPN.

Особую роль играет именно недавно обменянный Тревор Рид.

Их [Грайнер и Уилана] будут держать в заложниках, пока США их не вызволит. Каждый день в русской тюрьме — это кошмар: гнилая пища, никакого медицинского ухода, средневековая система.

Бриттни, особенно в России, во многом находится в худшем положении, чем было у меня, потому что она афроамериканка. Пишите им, звоните им, доводите их. Твердите им, что Бриттни нужно вернуть, как и всех американцев, которых несправедливо удерживают там, — сказал Рид.

Высказался и Джейсон Резайан — журналист Washington Post, который провел в иранской тюрьме полгода по обвинению в шпионаже: „Когда меня освободили, и я встретился с президентом Обамой, он мне сказал: „О тебе нам не дали забыть твой брат и Washington Post“. За те пять-шесть лет, что прошли с моего освобождения, я постоянно писал о похищенных американцах, и ни один из тех, кого освободили, не сказал мне: „Лучше бы ты не упоминал обо мне“».

В поддержку Грайнер выступили и топовые спортсмены. Четырехкратный победитель НБА Стефен Карри назвал задержание баскетболистки трагедией: „Она должна быть дома. Она должна быть в безопасности. Сейчас главное вернуть ее домой. Все должны приложить к этому усилия и присоединиться к общему фронту, чтобы о ней говорили. Все ресурсы брошены на то, чтобы вернуть ее домой как можно скорее. Я знаю, что работа ведется, и, надеюсь, у этой истории будет положительный конец“.

Семикратный чемпион „Формулы-1“ Льюис Хэмилтон также подчеркнул, что Грайнер нужно „вернуть домой“, а Леброн Джеймс (один из лучших баскетболистов в истории) добавил: „Мы должны объединиться и сделать все, что в наших силах“.