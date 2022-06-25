Одна из лучших баскетболисток мира сидит в российском СИЗО: ей грозит колония за гашишное масло(3)
Кто такая Бриттни Грайнер? И как она оказалась в России?
31-летняя Бриттни Грайнер — одна из лучших, если не лучшая баскетболистка современности. Вот краткий список ее титулов:
чемпионка женской НБА;
участница восьми матчей всех звезд женской НБА (это ежегодный матч лучших действующих игроков лиги);
двукратная победительница Олимпийских игр в составе сборной США (в 2016-м и 2020-м);
двукратная чемпионка мира (в 2014-м и 2018-м);
обладательница огромного количества индивидуальных наград: от лучшего оборонительного игрока до игрока года женской НБА.
При этом зарплаты в женской НБА в среднем в сто раз ниже, чем в мужской. Поэтому даже такие звезды как Грайнер уезжают из США на заработки в межсезонье — в промежутке между окончанием чемпионата и стартом нового сезона (обычно женская НБА завершается в октябре, а возобновляется в апреле-мае). В это время игроки клубов имеют право выступать в других турнирах — например, в России, где сезон как раз в разгаре.
С 2015 года Грайнер с осени по весну играет за УГМК из Екатеринбурга, где получает в разы больше, чем в США. В Штатах Бриттни выступает за „Феникс Меркури“ и получает 100 тысяч долларов за сезон. В России к ее окладу добавили еще один ноль.
„В России у меня зарплата с шестью нулями. На одну зарплату в женском НБА ты либо должен жить очень по-простому, либо зарабатывать еще где-то. Если ты играешь только в женском НБА, то должен искать другую работу: идти на ТВ, устраиваться в колледж тренером, в летний лагерь. Искать, где подзаработать“, — рассказала Грайнер в 2019-м в интервью екатеринбургскому сайту E1.ru.
В России Бриттни полностью оправдывает большой оклад. Она шесть раз выиграла чемпионат России и четыре раза Евролигу — главный клубный турнир Европы. Три раза Грайнер признавали лучшим игроком чемпионата России, один раз она стала самым ценным игроком „Финала четырех“ Евролиги.
За что ее задержали?
О задержании баскетболистки стало известно в начале марта. При этом произошло оно еще 17 февраля. В этот день Бриттни прилетела из США в Шереметьево и, проходя „зеленый“ коридор, привлекла внимание специально обученных собак. После тщательного досмотра Грайнер задержали. Однако публично об этом не сообщалось, официальное заявление таможенной службы появилось только через две недели:
При углубленном изучении с использованием рентгеноскопического оборудования багажа гражданки США оперативный сотрудник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Шереметьевской таможни обратил внимание на нахождение в багаже так называемых „вейпов“, представляющих из себя картриджи для электронной нагревательной системы.
Проведенный таможенный досмотр перемещаемой гражданкой США ручной клади подтвердил наличие „вейпов“ с жидкостью со специфическим запахом, а экспертом установлено, что жидкость является наркотическим средством масло каннабиса (гашишное масло).
В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по п. „в“ ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), ей грозит до 10 лет лишения свободы. После этого Бриттни заключили под стражу: она находится в одноместной камере в одном из подмосковных СИЗО, а предварительные слушания по ее делу должны начаться в конце июня.
Теперь Грайнер будут судить?
По данным ESPN, вплоть до мая власти США надеялись, что ситуация как-то разрешится — и Грайнер освободят. Издание утверждает, что по просьбе Госдепартамента США дело подробно не комментировали даже одноклубницы баскетболистки.
Однако после трех месяцев задержания стало ясно, что Грайнер отпускать не собираются. Тогда Госдеп назвал задержание незаконным. Правда, не пояснив, в чем состоит нарушение закона. Провоз гашишного масла в России считается „контрабандой наркотических веществ“. В отличие от штата Нью-Йорк, откуда в Москву и прилетела Грайнер — там оно не является запрещенным веществом (сама Грайнер и ее представители никак не комментировали наличие гашишного масла в багаже спортсменки).
После этого делом Грайнер в США занялся специальный представитель президента по делам заложников Роджер Карстенс. При этом российские власти заложницей баскетболистку не считают. „Есть целый ряд стран, в которые вы не можете въехать с наркотиками. Это преследуется по закону, с этим ничего не поделать. Это преследуется и по российским законам. Россия не единственная страна в мире, которая имеет строгое законодательство в этом смысле. Мы не можем называть ее заложником. Почему мы должны называть ее заложником?“, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
При этом, возможно, переговоры о вероятном обмене уже начались. 12 мая ТАСС сообщил, что Грайнер могут обменять на Виктора Бута — российского бизнесмена, который в 2012 году был приговорен в США к 25 годам тюремного заключения по обвинению в незаконных поставках оружия. Бут отрицает свою вину.
Чуть раньше — в конце апреля — США и Россия уже провели один обмен. Российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам тюрьмы, обменяли на американского студента Тревора Рида, которого в РФ осудили на девять лет колонии.
При этом Грайнер не единственная кандидатка на обмен. В июне 2021 года RT сообщал, что в российских колониях и СИЗО содержатся 17 граждан США. Один из самых известных американцев, отбывающих наказание в России, — Пол Уилан, которого в 2020 году приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже.
Кроме того, в середине июня Химкинский городской суд приговорил бывшего дипломата США Марка Фогеля к 14 годам колонии строгого режима. Этот срок Фогель получил по делу, очень похожему на случившееся с Грайнер.
Бывшего сотрудника посольства США в Москве и преподавателя Англо-американской школы задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года, когда он вместе с женой прилетел в Москву из Нью-Йорка. Во время таможенного досмотра в багаже американца обнаружили каннабис и гашишное масло, сообщало МВД России. Сам Фогель говорил правозащитникам, которые приходили к нему в СИЗО, что его арестовали за провоз 17 граммов марихуаны. Американец утверждал, что речь идет о медицинской марихуане, которую ему прописал врач в США после операции на позвоночнике.
Будет ли произведен обмен Уилана, Фогеля или Грайнер — неизвестно. Однако, по оценке ESPN, обмен Рида на Ярошенко является сигналом, что, несмотря на войну в Украине, дипломатический канал между официальными лицами США и России остается открытым.
А что говорят об этом деле в США?
Публично освобождения Грайнер требуют и политики, и активисты, и звездные спортсмены. В первую очередь их выступления направлены на американские власти.
„У правительства США много целей — вызволить американцев, не провоцировать враждебно настроенного главу другой страны, не создавать прецедент, который поставит под угрозу будущее других американцев, не принимать условия сделки, не соответствующей национальным интересам“, — говорилось в статье ESPN.
Особую роль играет именно недавно обменянный Тревор Рид.
Их [Грайнер и Уилана] будут держать в заложниках, пока США их не вызволит. Каждый день в русской тюрьме — это кошмар: гнилая пища, никакого медицинского ухода, средневековая система.
Бриттни, особенно в России, во многом находится в худшем положении, чем было у меня, потому что она афроамериканка. Пишите им, звоните им, доводите их. Твердите им, что Бриттни нужно вернуть, как и всех американцев, которых несправедливо удерживают там, — сказал Рид.
Высказался и Джейсон Резайан — журналист Washington Post, который провел в иранской тюрьме полгода по обвинению в шпионаже: „Когда меня освободили, и я встретился с президентом Обамой, он мне сказал: „О тебе нам не дали забыть твой брат и Washington Post“. За те пять-шесть лет, что прошли с моего освобождения, я постоянно писал о похищенных американцах, и ни один из тех, кого освободили, не сказал мне: „Лучше бы ты не упоминал обо мне“».
В поддержку Грайнер выступили и топовые спортсмены. Четырехкратный победитель НБА Стефен Карри назвал задержание баскетболистки трагедией: „Она должна быть дома. Она должна быть в безопасности. Сейчас главное вернуть ее домой. Все должны приложить к этому усилия и присоединиться к общему фронту, чтобы о ней говорили. Все ресурсы брошены на то, чтобы вернуть ее домой как можно скорее. Я знаю, что работа ведется, и, надеюсь, у этой истории будет положительный конец“.
Семикратный чемпион „Формулы-1“ Льюис Хэмилтон также подчеркнул, что Грайнер нужно „вернуть домой“, а Леброн Джеймс (один из лучших баскетболистов в истории) добавил: „Мы должны объединиться и сделать все, что в наших силах“.
Еще одна акция прошла 4 мая перед матчем финальной серии НБА. Игроки „Бостона“ вышли на разминку перед игрой с „Голден Стэйт“ в черных майках с надписью „We are BG“ («Мы — Бриттни Грайнер“) и QR-кодом, ведущим на сайт с петицией освободить Грайнер.
При этом в США недовольны действиями властей по делу Грайнер. Большую роль в этом сыграла ситуация с женой Бриттни — Шерелл Грайнер.
18 июня 2022 года была третья годовщина свадьбы Шерелл и Бриттни. Российская сторона разрешила девушкам созвониться — и заранее согласовала звонок. Бриттни пыталась дозвониться 11 раз, но по номеру, который ей дали в посольстве США в Москве, никто не ответил. В Госдепе США это назвали „логистической ошибкой“ — в субботу у нужного телефона в посольстве просто не оказалось ни одного сотрудника.
Это неприемлемо! У меня больше нет доверия к нашему правительству. Если я не могу доверить вам принять звонок в нерабочее время, то как я могу доверить вам переговоры по возвращению моей жены домой? Это гораздо более важная просьба, чем просто субботний звонок.
Это был очень важный момент, потому что я должна была впервые сама убедиться, что она в порядке. Я должна была впервые услышать ее и узнать, в порядке она или находится в нескольких секундах от смерти, — заявила Шерелл.
Сейчас супруги общаются по переписке. Письма от Грайнер получили и ее друзья. Как отметила баскетболистка „Лос-Анджелеса“ Аманда Зауй Би: „В письмах она еще и шутит. Я не понимаю, как ей это удается, учитывая, через что она проходит. Она относится к этому с юмором. Не думаю, что у многих получилось бы так же“.
Источник - Медуза
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.