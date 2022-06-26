Бегство от войны: из Мариуполя в Тбилиси - через Россию

Дмитрий тоже был в машине с Александром. Он был единственным, кто прошел фильтрацию, когда жил за пределами Мариуполя; он и его семья шесть недель спали на раскладушках в подвале школы, пока не подошла их очередь на фильтрацию - по его словам, роскошные условия по сравнению с тем, что приходилось терпеть другим. 33-летний Дмитрий говорит, что те, кто мог заплатить, проходили процедуру быстрее.

Дорога была непростая. На пути из Мариуполя в Бердянск им пришлось доплачивать своему водителю, чтобы избежать блокпостов, так как они не прошли фильтрацию - российскую процедуру досмотра людей, пытающихся покинуть этот район.

В конце концов они нашли водителя, который согласился отвезти их в Бердянск - город к юго-западу от Мариуполя, уже оккупированный российскими войсками. По 50 долларов с носа это было недешево. Но 18 мая, почти через три месяца после начала вторжения и на следующий день после захвата города, они погрузились на фургон Ford Transit и отправились в путь.

42-летний Александр говорит, что ничего не слышал об эвакуации и не получал никакой помощи во время своего пребывания в городе. Интернета и сотовой связи не было, но время от времени появлялись люди из других районов Мариуполя, и он начал выяснять, как выбраться из города.

Би-би-си поговорила с людьми и группами, помогающими организовать эти путешествия. В целях обеспечения безопасности беженцев и тех, кто им помогает, подробности маршрутов и имена водителей не разглашаются.

Некоторые, как Наташа, путешествуют самостоятельно. Другие платят частным водителям или полагаются на добровольцев, которые переправляют их через вражескую территорию. Из Украины они либо направляются прямо на восток в Россию, либо едут на юг через оккупированный Крым, а затем на материковую часть России.

Некоторые, однако, решились отправиться на восток, навстречу наступающим российским войскам. Наташа и ее семья - одни из тех, кто бежал в третью страну через Россию, рискуя попасться на пограничных переходах и десятках контрольно-пропускных пунктов.

Большинство украинских беженцев направляются на запад, стремясь избежать наступления российской армии и попасть на территории, удерживаемые Украиной, а то и попасть в страны ЕС.

„Осколочная бомба, - говорит она, указывая на поврежденные машины. - Вокруг летал беспилотник и бомбил нас“.

24 мая Александр, его жена и дети, а также Дмитрий отправились из Бердянска в Крым с целью попасть в Грузию. Все они знали об опасностях этого маршрута - через несколько месяцев после начала российского вторжения дальнейшее движение вглубь территории, контролируемой Россией, представляло огромный риск. Но продвигаться вглубь вражеской территории было безопаснее, чем рисковать отправиться через линию фронта в сторону земель, удерживаемых Украиной.

Некоторые другие собеседники Би-би-си также попали в Грузию через Крым. Некоторые даже путешествовали на север из Крыма в страны Балтии, проехав сотни километров через Россию в безопасное место.

Александру удалось связаться с сетью частных водителей, которые согласились отвезти его, его семью и друзей в Грузию через Крым.

„Российские солдаты повсюду. Постоянный стресс, - говорит он. - Тебя могут схватить и сделать с тобой все, что захотят. Даже застрелить, и [для них] это не проблема“.

Александр говорит, что после нескольких месяцев в Мариуполе Бердянск казался мечтой. Можно было спать, отдыхать и покупать еду. Но в условиях оккупации в безопасности они себя не чувствовали.

Водителю удалось благополучно доставить группу в Бердянск, проехав по закоулкам, бездорожью и даже через лес, чтобы не въезжать в город через блокпосты.

„Русские сказали мне: „Можешь съесть свой паспорт, он никому не нужен. Но мне это важно“, - говорит Дмитрий.

Несмотря на это, процедуру Дмитрий прошел быстро. У него сняли отпечатки пальцев и выдали официальную справку о том, что он прошел фильтрацию.

Когда подошла его очередь на фильтрацию, они стояли в очереди на командном пункте 14 часов, пока российские силы, наконец, не допросили его. Ранее на неделе он упал с велосипеда и ушиб колени. Солдаты сочли это подозрительным, посчитав, что он мог принимать участие в боевых действиях. Его раздели и проверили на наличие татуировок и отметин на плече, где от приклада могли остаться синяки.

„У нас была вода, у нас была мука, яйца, еда. Но мы понятия не имели, как долго мы будем там [в школе], - говорит он. - Поэтому нам приходилось голодать. Мы ели один раз в день“.

Другой человек, который ехал в Грузию через Крым, рассказал Би-би-си, что решил ехать через Россию, потому что дороги, ведущие к территории Украины, были заминированы.

„Это было ужасно, - говорит Александр. По дороге в Крым они проехали через 18 блокпостов, на каждом их допрашивали. - На каждом посту они открывают машину. „Куда вы едете? Зачем вы едете? Почему вы не в армии?“ Везде одни и те же вопросы, везде российские солдаты. Постоянные проверки“.

Но худшее было впереди.

После многочасовых проверок по дороге на юг они прибыли к переходу в Крым. Надя и мальчики быстро прошли блокпост, а Дмитрия и Александра охранники отправили в железнодорожный вагон, где рассадили по отдельности. В купе с Александром сидели трое русских солдат, с Дмитрием двое.

„По ощущениям это как фильтрация“, - говорит Александр. Его допрашивали сотрудники ФСБ: Где вы работаете? Почему не в армии? Почему вы не воюете с нацистами? Почему вы поддерживаете украинских солдат?

Мужчины также проверили его мобильный телефон и нашли несколько фотографий Александра в украинской национальной одежде, что вызвало еще больше вопросов.

„Я все время думал: у меня семья, надо просто помолчать и просто через это пройти“, - говорит Александр.

Через семь часов Дмитрия отпустили. Он присоединился к остальным на крымской стороне. Они ждали Александра, не подозревая, что с ним происходит.

„Мне было очень плохо, - говорит Александр. - Как они разговаривают с тобой… они могут ударить тебя, прессовать, подвергнуть тебя стрессу. Тебя часами окружают здоровые мужики, а потом тебя отправляют на улицу на 10 минут „подумать“. О чем подумать? Что я должен сказать? А скажешь что-то не так, тебе конец. Тебя могут даже убить“.

Александр говорит, что старался не провоцировать охранников, говорил как можно меньше. Сквозь стену он слышал, как в другом купе избивают человека.

Наконец, после 12 часов допроса его отпустили.