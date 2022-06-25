МНЕНИЕ: Отстаньте от русских школ, все намного проще, рабочий метод обучения эстонскому есть!

Когда я училась в средней школе, на одном из уроков географии учитель привел пример того, как государство может повлиять на региональный дефицит рабочей силы с помощью меры оплаты труда, например, выплачивая двойную зарплату эстоноговорящему учителю, работающему в Нарве. Это не преувеличение и не выдуманная история: именно в тот момент я приняла решение стать учителем русской школы.

Было печально слышать, что школа занимается этим сама. По словам Сультса, им даже сделали выговор, не говоря уже о том, чтобы предложить какую-то серьезную поддержку. Они правильно сделали две вещи: 1) они обучали русских детей отдельно, пока те не овладели эстонским языком (это означало, что не пострадали ни эстонские дети, ни учителя, которым пришлось бы делить внимание между детьми с очень разными языковыми навыками); 2) они разработали и использовали особую методику.

На недавнем заседании Эстонского дома культуры, где присутствовали представители различных политических партий, Мярт Сультс поделился опытом Коплинской художественной гимназии. Они приняли местных русскоязычных детей (которых в Копли, как вы знаете, много), поместили их в отдельный класс, разработали собственную методику языкового погружения и обучили их эстонскому языку. Язык выучили все без исключения. Как только они стали свободно владеть эстонским языком, у них была возможность присоединиться к эстоноговорящим ученикам, и никакого разрыва не было.

Поэтому мы должны вкладывать средства в обучение говорящих на других языках детей эстонскому языку в их собственной среде. В этом никакой проблемы нет, для этого существует методология.

Нам не нужно, чтобы эстонские и русские дети учились вместе. Я не говорю, что мы должны их обязательно разделять. Я не вижу смысла навязывать это. Если в классе или группе детского сада большое количество детей с разным родным языком, они будут общаться на своем родном языке между собой, и интеграции все равно не произойдет. Об этом говорят педагоги детских садов и школ, а также дети, которые сами учились в таких садах и школах.

Существует рабочий метод. Он был проверен сотни раз и не требует реформы системы начального или основного образования. Необходимо две вещи: обучение и мотивирующая зарплата для учителей классов с языковым погружением. Вот и все!

Разбитые идеалы

Я осталась верна этому решению, получила образование преподавателя эстонского языка как иностранного и была чрезвычайно мотивирована, пока все мои идеалы не были разбиты непомерными усилиями и очень немотивирующей зарплатой в русской школе. Эти два-четыре часа в неделю эстонского языка были как несколько капель в море.

Все уже поняли, что уроки эстонского языка в русской школе не дают знания эстонского языка. Конечно, существует и нехватка учителей (почему учителя русской школы Эстонии не мотивированы зарплатой?). В течение многих лет ведутся разговоры о нехватке учителей. Но все равно, даже два или четыре часа в неделю - это мало, очень мало. Восемь было бы нормально, но очевидно, что школьное расписание с этим не справится.

Поэтому есть только одно решение: преподавание на эстонском языке. Но мы, конечно, не собираемся так рисковать, отдавая не говорящих по-эстонски детей в эстонские классы. Вы хотите убить учителей?

Четырех лет достаточно

Я убеждена, что четырех лет преподавания эстонского языка в начальных классах по методу языкового погружения вполне достаточно, а обучение до и после этого можно оставить в покое. Погружение в языковую среду - это очень специфический, но эффективный метод. Это работает, но требует большой дополнительной работы со стороны учителя (в основном, создание вспомогательного визуального материала). Спросите у Мярта Сультса, спросите у гимназии Лиллекюла, у них десятилетний опыт.

Невозможно оставаться не двуязычным, когда четыре года подряд пять дней в неделю преподавание ведется на эстонском языке. И обучение проходит увлекательно, потому что есть наглядность. Ученик слышит язык и видит картинки, обучение похоже на мультфильм.