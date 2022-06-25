С мемориала в Катыни сняли флаг Польши

С мемориального комплекса в Катыни в Смоленской области был убран государственный флаг Польши, сообщили СМИ в пятницу, 24 июня. Эту информацию подтвердила директор Музея современной истории России Ирина Великанова, которая возглавляет комиссию Общественной палаты РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия. По ее словам, решение убрать польский флаг вызвано текущей политической ситуацией, пишет dw.com.

„Два флага - российский и польский - являлись символом дружбы между нашими странами. То, что происходит сегодня, к дружбе не имеет никакого отношения. Польша заняла откровенно враждебную позицию в отношении Российской Федерации“, - сообщила Великанова в Telegram-канале ОП.

Мэр Смоленска: Польских флагов не может быть на российских мемориалах

Ситуацию прокомментировал и мэр Смоленска Андрей Борисов. „Выражу общее мнение. Не может быть флагов Польши на российских мемориалах! А после откровенных антироссийских заявлений польских политиков - тем более. Считаю, что Министерство культуры РФ приняло единственно правильное решение - убрать флаг Польши. Катынь - это российский мемориал, это российская история“, - написал Борисов на своей официальной странице в соцсети „Вконтакте“.



Информация о снятии флага Польши появилась в Telegram-канале „КультRa“, который, согласно описанию, принадлежит историку и краеведу Владиславу Кононову. Он сообщил также, что флаг „недружественного государства“ пропал с мемориального комплекса в Медном Тверской области.

Мемориальные комплексы в Катыни и Медном