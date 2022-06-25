Подозреваемый в стрельбе в Норвегии обвинен в терроризме, прайд в Осло отменен

Подозреваемый арестован, ему предъявлены обвинения по статьям об убийстве, покушении на убийство и акте терроризма.

Стрельба произошла в трех заведениях в центре Осло, расположенных недалеко друг от друга, около часу ночи по местному времени: популярном гей-баре и ночном клубе „Лондонский паб“, джаз-клубе и закусочной.

Подозреваемый, задержанный неподалеку от клуба, - 42-летний гражданин Норвегии иранского происхождения. Он уже попадал в поле зрения правоохранителей за мелкие нарушения, такие как хранение ножа и наркотиков, сообщила полиция на пресс-конференции, не назвав имени.

„На данный момент все говорит нам о том, что это действие совершил один-единственный человек“, - заявил представитель полиции Тор Бастад на пресс-конференции.

В субботу в Осло должен был состояться ежегодный прайд, но организаторы отменили его по рекомендации полиции.

„Я видел, как пришел мужчина с сумкой, достал пистолет и начал стрелять“, - рассказал журналист общественного вещателя NRK Олав Рённеберг.

„Он выглядел очень решительно относительно того, куда целился. Когда я поняла, что все серьезно, я побежала. На земле лежал истекающий кровью мужчина“, - рассказала газете Verdens Gang еще одна свидетельница.

По данным полиции, через несколько минут после нападения на London Pub полицейские задержали подозреваемого.После случившегося над центром Осло кружили вертолеты, сирены машин скорой помощи и полиции были слышны по всему городу.

Университетская больница Осло сообщила о переводе в режим повышенной готовности.

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