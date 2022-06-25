Россия нанесла авиаудары из Беларуси по городам на севере Украины. Разведка: Путин пытается втянуть Лукашенко в войну

По данным Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, ракетные обстрелы с белорусской территории являются масштабной российской провокацией, направленной на вовлечение Беларуси в войну против Украины, сообщают местные СМИ.

По сообщениям, российские бомбардировщики взлетели с аэродрома Шайковка в Калужской области, Россия. Шесть российских самолетов Ту-22М3 приняли участие в атаке на украинские города, выпустив 12 крылатых ракет Х-22.

Они пролетели над Калужской и Смоленской областями России и вошли в воздушное пространство Беларуси, откуда запустили ракеты по целям в Киевской, Черниговской и Сумской областях. После авиаудара бомбардировщики вернулись в Россию, сообщило Главное разведывательное управление.

„Это первый случай, когда был совершен авиаудар по Украине непосредственно с территории Беларуси. Сегодняшний обстрел напрямую связан с попытками кремлевских властей втянуть Беларусь в войну против Украины в качестве непосредственного участника“, - отметили в ГУР.

Вчера информационный канал УНИАН сообщил о прибытии российских диверсионных групп в Беларусь. Как сообщается, они укрываются в городе Мозырь, где будут совершать диверсии: взрывать дома, больницы и школы. Возможные провокации могут быть представлены как ответ Украины на сегодняшние авиаудары, отмечает УНИАН.



