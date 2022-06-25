„Омикрон“ и новые варианты коронавируса. Нас опять закроют?

С середины июня быстро увеличивается число инфицированных и во Франции. По официальной информации, недельный индикатор заболеваемости на данный момент составляет около 477 на 100 000 жителей (по состоянию на 18 июня).

Кроме того, новая форма „омикрона“ считается более заразной, чем предыдущие, но не более опасной. Заболеваемость в Португалии с начала июня снова снижается. Insa, учреждение при Минздраве Португалии, предполагает, что пик заражений уже достигнут и что их волна сейчас спадает.

Вместе с недельным индикатором заражения в Португалии выросла и смертность. Согласно Our World in Data, в стране самая высокая среди населения всех западноевропейских стран смертность с учетом численности населения. Несмотря на большое количество инфицированных, больницы в Португалии не перегружены. В стране высокий уровень вакцинации - прививки имеют 87% населения.

В частности, Португалия с середины мая борется с ростом заражений. В стране по-прежнему самый высокий в Европе недельный показатель зарегистрированных случаев инфицирования. Новый подвариант „омикрона“ - BA.5 стал причиной выросших показателей распространения коронавируса. 90% выявленных случаев заражения в Португалии сейчас вызваны этим типом вируса.

Эксперты обосновывают этот рост новыми вариантами вируса - BA.4 и BA.5, которые более заразны, чем предыдущие. Кроме того, они ссылаются и на отмененные властями меры по защите от пандемии. Что в этих условиях ждет Европу?

С наступлением лета ожидается новая волна коронавируса, вызванная „омикрон“-вариантом и его новыми формами. Растущее число инфицированных в Европе омрачает сейчас перспективы беззаботного сезона отпусков. По данным посвященного статистике сайта Our World in Data, число заражений коронавирусом значительно увеличивается в Португалии, Германии, Франции, Италии, Испании, Греции, Дании и Нидерландах, пишет DW.com.

„Кривая эпидемии во Франции имеет экспоненциальный характер“, - предупредил Антуан Флао, эпидемиолог и глава Института глобального здравоохранения при Медицинской школе Женевского университета. Похоже, новую волну вызовут варианты „омикрона“ BA.4 и BA.5, сообщил Флао в интервью новостному телеканалу franceinfo.

Во Франции, как и в других странах Европы, вантиковидные меры безопасности уже полностью отменены

Однако пока он не может четко спрогнозировать, как будет развиваться ситуация во Франции. В то время как Южная Африка прошла новую волну коронавируса за восемь недель, Флао предполагает, что в Португалии это займет от девяти до десяти недель. „Если экстраполировать ситуацию в Португалии на Францию, то мы будем иметь дело с новой волной большую часть лета“, - уточняет Флао.

„Мы до сих пор не усвоили урок“

Как и во Франции, в Германии недельный показатель заболеваемости на 100 000 жителей значительно превышает 400. Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut) объявил в среду, 22 июня, о 119 000 новых заражениях коронавирусом в течение последних суток. Вероятно, в этом также виноваты BA.4 и BA.5. Но, по словам замглавы RKI Ларса Шааде (Lars Schaade), и отмена защитных мер способствует ухудшению положения с коронавирусом.

„Это не тот случай, когда мы можем беззаботно и без контрмер противостоять этой летней волне“, - заявил министр здравоохранения ФРГ, социал-демократ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). Он делает ставку на дальнейшие защитные меры, запланированные на осень, такие как еще одна крупная кампания по вакцинации населения. При этом, по словам Лаутербаха, причин для паникерства нет.