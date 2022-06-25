Таллинн бесплатно предлагает питьевую воду

„В жаркую погоду доступность питьевой воды играет особенно важную роль. Этим летом в городе работают 38 общественных кранов с питьевой водой, из них можно налить питьевую воду, качество которой проконтролировано, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Помимо того, что питьевая вода из-под крана находится в удобном доступе для горожан, это также помогает беречь природу, так как снижается число пластиковых отходов“.

Директор по управлению имуществом предприятия AS Tallinna Vesi Тарви Томберг рассказал, что если хотя бы половина таллиннцев будет летом набирать питьевую воду в собственные бутылки, за день можно сэкономить на производстве примерно 225 тысяч пластиковых бутылок, их транспортировке и сберечь ресурсы, затрачиваемые на обращение с ними. По данным предприятия воду из-под крана пьет около 90% конечных потребителей.

Краны, в которых в городе можно набрать питьевой воды, нанесены на вэб-карту , все пункты отмечены QR-кодом, отсканировав который можно увидеть расположение других пунктов, в которых можно налить питьевой воды.

В районе Кесклинн краны с питьевой водой находятся в сквере Башенной площади со стороны пруда Шнелли (Нунне, 18), между монументом „Русалка“ и пляжем, недалеко от перекрестка улиц Лоотси и Рейди теэ (Лоотси, 8/1), неподалеку от мемориала Маарьямяэ на Пирита теэ, рядом с площадкой для выгула собак в парке Тийгивески, рядом с Ярвевана теэ неподалеку от автобусной остановки „Фильтри теэ“ (Ярвевана теэ, 3d), а также на парковке у леса Ярве (Ярвевана теэ, 9g). Кроме того, краны находятся рядом с фонтанчиком между улицей Виру и Пярнуским шоссе (Виру, 27а), в Старом городе на углу улиц Харью и Нигулисте, на Тоомпеа в саду Датского короля, на Новом рынке, в Епископском саду, Полицейском парке, на пешеходно-велосипедной дорожке при Ярвевана теэ (Ярвевана теэ, 7n) и в парке Кадриорг.