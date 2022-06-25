Умница! Энели Ефимова вышла в финал ЧМ с пятым временем!

Ефимова заняла третье место во втором полуфинале со временем 30,24. После двух полуфиналов это был пятый результат.

Спортсменка из Южной Африки Лара ван Никерк выиграла второй полуфинал с результатом 29,99, за ней следует Цяньтин Тан из Китая с результатом 30,10.

Итальянка Бенедетта Пилато выиграла первый полуфинал с результатом 29,83,второй стала литовка Рута Мейлютите с результатом 29,97.

Финал заплыва на 50 м брассом запланирован на чемпионате мира в субботу в 19.09. Помимо упомянутых выше пяти спортсменок, в финал также вышли бразильянка Дженнифер Консейсао (30,28), немка Анна Элендт (30,30) и американка Лилли Кинг (30,35).

Jefimova püstitas Eesti rekordi hommikuses eelujumises, kus ta sai kirja 30,08. Enne MM-i oli Eesti rekordiks 30,69. 50 m rinnuliujumine olümpiamängude programmi ei kuulu. Rinnuliujumises võisteldakse olümpiamängudel 100 ja 200 m distantsidel.

Ефимова установила рекорд Эстонии в полуфинале - 30.08. Перед чемпионатом мира рекорд Эстонии был 30,69.

В последний раз эстонская пловчиха выходила в финал чемпионата мира по плаванию в бассейне на длинные дистанции 17 лет назад: Яна Колуканова заняла итоговое восьмое место в заплыве на 50 м вольным стилем в Монреале.

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