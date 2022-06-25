К концу года четверть водителей дальнобойщиков покинет Эстонию. Грузоперевозчики ищут решение проблемы в Индии

У Эстонии в международных перевозках задействовано 8000 грузовиков. До войны в Украине на них ездили 1200 украинцев, 400 белорусов и 400 русских. Белорусам и россиянам придется уехать до конца года, потому что их визы не будут продлены, а многие украинские водители отправились воевать за свою страну.

По словам Кивисилда, потеря около 2 000 водителей будет означать серьезную проблему для транспортных компаний. Ситуация в Великобритании стала критической в сентябре, когда из-за Брексита истек срок действия виз водителей из Восточной Европы, а на заправках был топливный кризис. По мнению Кивисилда, в ближайшем будущем подобная ситуация в Эстонии маловероятна, но в долгосрочной перспективе такой сценарий отнюдь не исключен.

Корень проблемы, по его словам, кроется в возрастной группе водителей. Большинство водителей в возрасте от 50 до 60 лет, как в Эстонии, так и за рубежом, а молодые люди не заинтересованы в этой профессии.

Отчет Международного союза автомобильного транспорта показывает, что в Европе только семь процентов водителей моложе 25 лет.

„Два года назад Международный союз автомобильного транспорта провел исследование, которое показало, что Европе уже нехватает приблизительно 20 процентов водителей. Это означает, что уже сейчас пустует каждое пятое водительское кресло. Согласно исследованию, опубликованному несколько недель назад, к концу года нехватка водителей в Европе возрастет до 40 процентов“, - говорит Кивисилд.

„Сейчас предпринимаются отчаянные усилия, чтобы заменить 800 российских и белорусских водителей, которые уходят в конце года“, - говорит он. Кивисилд отмечает, что водителей ищут в третьих странах - Узбекистане и Индии. „Они еще не приезжают в больших количествах, но первые водители из этих стран уже тут“, - говорит он.

Он добавляет, что в Литве и Польше доля водителей из третьих стран составляет 40% и 60% соответственно.



