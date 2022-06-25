Россия отменила тест по отключению энергосистемы Калининграда

Российский сетевой оператор планировал в субботу на восемь часов отключить калининградскую энергосистему от стран Балтии, материковой России и Польши, чтобы проверить ее независимую работу.

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил в среду Reuters, что Вильнюс готов к попытке России полностью отключить Литву от единой энергосистемы в ответ на ограничение Литвой транзита в Калининградскую область через свою территорию российских грузов, попавших под санкции ЕС.

После сообщения Россией в четверг о намерении провести этот тест, эстонская компания Elering заявила, что системные операторы стран Балтии приняли это во внимание и испытания не окажут существенного влияния на страны Балтии, поскольку они прекратили торговлю электроэнергией с Россией.

На протяжении последних десяти лет Elering вместе с другими системными операторами стран Балтии создает техническую готовность управлять энергосистемой независимо от российской системы. Это даст больше уверенности в том, что система уже сейчас будет работать без сбоев.

Работы будут продолжаться до 2025 года в рамках подготовки к окончательному отключению энергосистемы системы от РФ и ее объединения с системой континентальной Европы с начала 2026 года.

Россия в период с 2019 по 2021 год провела три подобных испытания.

Страны Балтии надеются полностью отсоединиться от российской энергосистемы в 2025 году, после чего энергосистема Калининграда, расположенного между входящими в НАТО Польшей и Литвой, должна будет работать изолированно.