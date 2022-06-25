Саммит ЕС: историческое решение и упущенный шанс Грузии(5)
Грузия, некогда образцовая страна в плане демократических преобразований, получит статус кандидата только после выполнения ряда условий, в отличие от Украины и Молдовы. К такому решению пришли европейские лидеры в четверг на „историческом“ саммите в Брюсселе.
„Европейский совет решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только названные приоритеты будут выполнены. Поздравляю грузинский народ. Это исторический момент в отношениях Евросоюза и Грузии: будущее Грузии в ЕС“, - написал в Twitter на грузинском языке глава Евросовета Шарль Мишель.
Таким образом, европейские лидеры поддержали и согласились с заключением Еврокомиссии по поводу предоставления статуса кандидатов Украине, Молдове и Грузии.
Но в то время как европейские лидеры поздравляют Грузию с принятым в Брюсселе решением, в самой стране исход саммита многие считают упущенным по вине властей историческим и беспрецедентным шансом на пути в ЕС.
Организовавшие в грузинской столице 20 июня масштабную акцию в поддержку европейской интеграции гражданские активисты призывали снова собраться у парламента в центре Тбилиси. На этот раз под лозунгом „Без олигархического правления“.
Критики властей обвиняют основателя правящей партии миллиардера Бидзину Иванишвили, который не занимает никакой государственной должности, в неформальном и единоличном управлении страной. Его они считают главным препятствием на пути Грузии в Евросоюз.
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