Саммит ЕС: историческое решение и упущенный шанс Грузии

„Европейский совет решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить ей статус кандидата, как только названные приоритеты будут выполнены. Поздравляю грузинский народ. Это исторический момент в отношениях Евросоюза и Грузии: будущее Грузии в ЕС“, - написал в Twitter на грузинском языке глава Евросовета Шарль Мишель.

Таким образом, европейские лидеры поддержали и согласились с заключением Еврокомиссии по поводу предоставления статуса кандидатов Украине, Молдове и Грузии.

Но в то время как европейские лидеры поздравляют Грузию с принятым в Брюсселе решением, в самой стране исход саммита многие считают упущенным по вине властей историческим и беспрецедентным шансом на пути в ЕС.

Организовавшие в грузинской столице 20 июня масштабную акцию в поддержку европейской интеграции гражданские активисты призывали снова собраться у парламента в центре Тбилиси. На этот раз под лозунгом „Без олигархического правления“.

Критики властей обвиняют основателя правящей партии миллиардера Бидзину Иванишвили, который не занимает никакой государственной должности, в неформальном и единоличном управлении страной. Его они считают главным препятствием на пути Грузии в Евросоюз.

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