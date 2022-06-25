В центре Осло открыли стрельбу: погибли двое, еще 22 человека пострадали(5)
Два человека убиты, около двух десятков получили ранения при нападении, совершенного в одном из ночных заведений в центре норвежской столицы. На данный момент инцидент не классифицируется как теракт.
По сообщению телеканала NRK, стрельба произошла в популярном гей - клубе London Pub. По рассказам очевидцев, около 1.15 ночи зашел мужчина, который достал оружие и начал стрелять. „Сначала люди не поняли, что произошло, а потом началась паника“.
По данным властей, мужчина также открыл стрельбу в джаз-клубе Herr Nielsen и в близлежащем ресторане быстрого питания.
По словам начальника оперативного отдела полиции Осло Торе Барстада, на попечении врачей находятся 10 человек, трое из них - в тяжелом состоянии. Еще 12 человек получили легкие травмы и не нуждались в госпитализации.
Предполагаемый стрелок был задержан недалеко от места происшествия. Его мотив пока не известен.
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