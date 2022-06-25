В центре Осло открыли стрельбу: погибли двое, еще 22 человека пострадали

По сообщению телеканала NRK, стрельба произошла в популярном гей - клубе London Pub. По рассказам очевидцев, около 1.15 ночи зашел мужчина, который достал оружие и начал стрелять. „Сначала люди не поняли, что произошло, а потом началась паника“.

По данным властей, мужчина также открыл стрельбу в джаз-клубе Herr Nielsen и в близлежащем ресторане быстрого питания.

По словам начальника оперативного отдела полиции Осло Торе Барстада, на попечении врачей находятся 10 человек, трое из них - в тяжелом состоянии. Еще 12 человек получили легкие травмы и не нуждались в госпитализации.

Предполагаемый стрелок был задержан недалеко от места происшествия. Его мотив пока не известен.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.