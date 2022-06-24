Грустное зрелище: в Черном море из-за войны массово гибнут дельфины(10)
Национальный природный парк Украины „Тузлівські лимани“ на своей страничке в Facebook поделился фотографиями мертвых дельфинов, которые, как утверждают работники парка, погибают из-за военных действий.
„Мощные сонары и взрывы разрушают деликатную систему навигации животных и такие „слепые“ по сути дельфины умирают от голода, не успевая ловить рыбу. Из-за слабости организма активизируются инфекционные заболевания и животные погибают“, - пишут работники национального парка.
Работники национального парка рассказывают, что они продолжают получать сообщения о смерти дельфинов от друзей и просто незнакомых людей из Болгарии и Румынии.
„Анализируем доступные публикации в открытых источниках из разных черноморских стран. И наши выводы не утешительны. К данному моменту, по нашим оценкам, умерло не менее 3 тысяч животных“