Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что страны Евросоюза и НАТО готовятся к войне с Россией. Об этом, как пишет „Интерфакс“, он заявил на пресс-конференции в Баку.

Лавров считает маловероятным, что „русофобская заряженность Евросоюза“ исчезнет в долгосрочной перспективе. По его словам, европейцы выбрали путь, который напоминает начало Второй мировой войны, когда „Гитлер под свои знамена собрал значительную, если не большую часть европейских стран, для борьбы против Советского Союза“.

„Вот сейчас также, в том числе, и Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно“, — сказал Лавров.

Министр добавил, что российские власти будут „реально смотреть на поведение Европейского союза“ и „следить за реальными шагами“, которые предпримут Украина и Молдова после предоставления им статуса кандидата на вступление в ЕС.