ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (121-й день) | Бои в районе Северодонецка, Би-би-си установила имена более 4 тысяч погибших российских военных

В результате обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области за сутки погибли трое мирных жителей

Украинская сторона подтвердила захват города Горское в Луганской области

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад собирает коалицию „для борьбы, а по большому счету, войны“ с Россией.

На саммите в Мадриде лидеры НАТО объявят о новом размещении сил в Европе, а также примут новую стратегию альянса.

Еда как оружие: Путин утверждает, что Россия не препятствует вывозу зерна, Украина заявляет об обратном.

Би-би-си установила имена уже 4010 российских военных, погибших на войне в Украине, на основании открытых источников. Это неполный список потерь, но собранная информация позволяет анализировать то, что происходит с российской армией во время войны.

Четыре дополнительных реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), об отправке которых Украине Белый дом объявил в четверг, будут переданы Киеву в середине июля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Страны ЕС решили выделить Украине помощь в размере 9 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после саммита ЕС в Брюсселе.

Канада будет конфисковывать российские активы. Соответствующий законопроект одобрил Сенат, сообщили Reuters.

Минобороны РФ: группировки войск „Центр“ прорвали оборону украинских войск и блокировали Лисичанск с юга. Также ведомство сообщило о взятии населенных пунктов Горское и Золото.