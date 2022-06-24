ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (121-й день) | Бои в районе Северодонецка, Би-би-си установила имена более 4 тысяч погибших российских военных
Предлагаем вашему вниманию главные события 121-го дня войны в Украине.
В результате обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области за сутки погибли трое мирных жителей
Украинская сторона подтвердила захват города Горское в Луганской области
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад собирает коалицию „для борьбы, а по большому счету, войны“ с Россией.
На саммите в Мадриде лидеры НАТО объявят о новом размещении сил в Европе, а также примут новую стратегию альянса.
Еда как оружие: Путин утверждает, что Россия не препятствует вывозу зерна, Украина заявляет об обратном.
Би-би-си установила имена уже 4010 российских военных, погибших на войне в Украине, на основании открытых источников. Это неполный список потерь, но собранная информация позволяет анализировать то, что происходит с российской армией во время войны.
Четыре дополнительных реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), об отправке которых Украине Белый дом объявил в четверг, будут переданы Киеву в середине июля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
Страны ЕС решили выделить Украине помощь в размере 9 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после саммита ЕС в Брюсселе.
Канада будет конфисковывать российские активы. Соответствующий законопроект одобрил Сенат, сообщили Reuters.
Минобороны РФ: группировки войск „Центр“ прорвали оборону украинских войск и блокировали Лисичанск с юга. Также ведомство сообщило о взятии населенных пунктов Горское и Золото.
В ходе нового брифинга Минобороны РФ впервые раскрыло имена командующих группировками российских войск во время боевых действий в Украине.
Об этом сообщает Медуза-LIVE со ссылкой на РБК. В частности, ведомство назвало командующих южной группировкой войск и группой „Центр“ — это главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин и генерал-полковник Александр Лапин.