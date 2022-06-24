Установлены имена 4010 российских военных, погибших в Украине

Стремительно растет число погибших добровольцев. При этом 20% погибших поехали на войну в возрасте 50 лет и старше. Каждую неделю появляются сообщения о гибели еще 30-40 добровольцев. Так часто не сообщают о гибели ни одной другой категории военнослужащих.

По-прежнему более 17% погибших - это офицеры (в том числе по меньшей мере 4 генерала и 21 полковник). Такие потери связаны с тем, как устроена система командования в российской армии. Большинство функций по управлению подразделением в бою берут на себя именно офицеры, в то время как в армиях стран НАТО некоторые схожие задачи уполномочены решать сержанты.

За четыре месяца войны Россия потеряла по меньшей мере 42 военных летчика. По оценке британской разведки, это связано с тем, что подготовка пилотов в России много лет шла по строгому и заранее утвержденному сценарию с целью произвести впечатление на высокопоставленное начальство. Это подавляло инициативу и мешало молодым пилотам научиться быстро принимать самостоятельные решения в динамичных условиях.

20% установленных погибших служили в ВДВ, 19% - в мотострелковых войсках. Далеко не о всех погибших сообщают местные власти. Сотрудники BBC постоянно обнаруживают на кладбищах в разных городах России новые свидетельства потерь российских военных. На каждом кладбище доля имен, о которых не сообщали публично, варьируется от 30 до 100%.

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