За рубежом
24.06.2022, 19:31

Установлены имена 4010 российских военных, погибших в Украине

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Ольга Ившина
SÕJASAAK: Popasnas pildile sattunud Vene armee rüüstaja saagi tundis ära asjade tegelik omanik. Ta rääkis Raadio Vaba Euroopale, kuidas Disney voodipesu ega uut boilerit ei jõutud veel ise pakendist lahti võttagi.
SÕJASAAK: Popasnas pildile sattunud Vene armee rüüstaja saagi tundis ära asjade tegelik omanik. Ta rääkis Raadio Vaba Euroopale, kuidas Disney voodipesu ega uut boilerit ei jõutud veel ise pakendist lahti võttagi.
ФОТО: ALEXANDER ERMOCHENKO | Reuters/Scanpix

Би-би-си установила имена уже 4010 российских военных, погибших на войне в Украине, на основании открытых источников. Это неполный список потерь, но собранная информация позволяет анализировать то, что происходит с российской армией во время войны.

Стремительно растет число погибших добровольцев. При этом 20% погибших поехали на войну в возрасте 50 лет и старше. Каждую неделю появляются сообщения о гибели еще 30-40 добровольцев. Так часто не сообщают о гибели ни одной другой категории военнослужащих.

По-прежнему более 17% погибших - это офицеры (в том числе по меньшей мере 4 генерала и 21 полковник). Такие потери связаны с тем, как устроена система командования в российской армии. Большинство функций по управлению подразделением в бою берут на себя именно офицеры, в то время как в армиях стран НАТО некоторые схожие задачи уполномочены решать сержанты.

Задокументированные потери

За четыре месяца войны Россия потеряла по меньшей мере 42 военных летчика. По оценке британской разведки, это связано с тем, что подготовка пилотов в России много лет шла по строгому и заранее утвержденному сценарию с целью произвести впечатление на высокопоставленное начальство. Это подавляло инициативу и мешало молодым пилотам научиться быстро принимать самостоятельные решения в динамичных условиях.

20% установленных погибших служили в ВДВ, 19% - в мотострелковых войсках. Далеко не о всех погибших сообщают местные власти. Сотрудники BBC постоянно обнаруживают на кладбищах в разных городах России новые свидетельства потерь российских военных. На каждом кладбище доля имен, о которых не сообщали публично, варьируется от 30 до 100%.

Ознакомится с материалом целиком можно перейдя по этой ссылке.

Если вы готовы поделиться информацией о погибших военнослужащих, пожалуйста, свяжитесь с нами по ссылке: https://www.bbc.com/russian/send/u111414259

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