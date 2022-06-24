В Тарту скончался 13- летний мальчик, упавший накануне вечером с самоката

Оперативный глава Лыунаской префектуры полиции Оттомар Вирк пояснил, что трое молодых людей 12-13 лет вчера вечером проводили время вместе дома у одного товарища. „Согласно первоначальным сообщениям, один из мальчиков поехал в гости на электроскутере к другу, который жил через несколько улиц, но на обратном пути он упал со своего недавно приобретенного электроскутера. Вернувшись домой, мальчик рассказал своим друзьям о падении, сказав, что ушиб колено и голову. Он почувствовал себя плохо и оставил своих друзей и пошел на второй этаж дома“, - сказал Вирк.

„Утром друзья обнаружили, что их друг, который пошел на второй этаж, не отзывается. Они позвонили в службу спасения и попросили о помощи. Медики начали реанимировать юношу, но, к сожалению, это не принесло результатов“, - сообщил Оттомар, выразив глубокие соболезнования близким юноши.

Тело молодого человека было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти, а полиция будет выяснять точные обстоятельства происшествия в рамках уголовного разбирательства.

Офицер сказал, что на молодом человеке не было шлема, когда он ехал на электроскутере. Для детей до 16 лет ношение шлема является обязательным, чтобы защитить себя на дороге. „Однако и всем остальным настоятельно рекомендуется носить шлем, поскольку скорость, с которой движутся скутеры, высока, и риск получения серьезных или даже фатальных травм в случае аварии очень высок“, - добавил он.