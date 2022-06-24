Яанова ночь прошла для спасателей спокойно. Но впереди длинные выходные

„Это был действительно мирный праздник Середины лета, и это хорошая новость. Однако предстоящие длинные выходные обещают быть очень жаркими и непременно многие захотят насладиться водой. Напоминаем о необходимости присматривать за детьми у кромки воды и купаться с трезвой головой. Таким образом выходные у всех пройдут весело“, - говорит Индрек Интс, руководитель бюро превентивной работы Спасательного департамента.

Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни температура воздуха в некоторых местах достигнет 32 градусов, и спасатели планируют рейды для обеспечения безопасности на воде. В этом году в водах Эстонии утонуло 10 человек, в том числе 4 человека уже в июне.

„К сожалению, наш опыт показывает, что теплая погода приводит к увеличению числа несчастных случаев на воде. Подобно рейдам по пожарной безопастности, рейды спасателей на воде помогут напомнить людям об основах безопасности и, надеюсь, спасти немало жизней“, - сказал Интс.

В 2021 году в Яановой ночи было 478 обращений за помощью, более половины из них - по поводу ущерба, причиненного штормовой погодой, а в 2020 году спасателей вызывали на место происшествия 261 раз.