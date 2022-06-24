24.06.2022, 18:31
Покидающий пост гендиректора Департамента конкуренции Мярт Отс получил премию в 6800 евро(2)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Министр юстиции Марис Лаури (Партия реформ) выписала премию в размере 6800 евро генеральному директору Департамента конкуренции Мярту Отсу.
Согласно приказу министра, Отс премирован за результаты работы, показанные в первом полугодии этого года.
Пост гендиректора Департамента конкуренции Мярт Отс покинет 8 июля в связи с истечением срока должностных полномочий. Он возглавлял учреждение с 2008 года.
С 8 августа новым руководителем антимонопольного ведомства станет Эвелин Пярн-Леэ.