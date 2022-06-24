Новости Эстонии
24.06.2022, 18:31

Покидающий пост гендиректора Департамента конкуренции Мярт Отс получил премию в 6800 евро

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Märt Ots, konkurentsiamet
Märt Ots, konkurentsiamet
ФОТО: Ilmar Saabas | Ekspress Meedia

Министр юстиции Марис Лаури (Партия реформ) выписала премию в размере 6800 евро генеральному директору Департамента конкуренции Мярту Отсу.

Согласно приказу министра, Отс премирован за результаты работы, показанные в первом полугодии этого года.

Пост гендиректора Департамента конкуренции Мярт Отс покинет 8 июля в связи с истечением срока должностных полномочий. Он возглавлял учреждение с 2008 года.

С 8 августа новым руководителем антимонопольного ведомства станет Эвелин Пярн-Леэ.

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