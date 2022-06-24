Покидающий пост гендиректора Департамента конкуренции Мярт Отс получил премию в 6800 евро

Согласно приказу министра, Отс премирован за результаты работы, показанные в первом полугодии этого года.

Пост гендиректора Департамента конкуренции Мярт Отс покинет 8 июля в связи с истечением срока должностных полномочий. Он возглавлял учреждение с 2008 года.