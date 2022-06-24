ЧП и криминал
24.06.2022, 13:53

Автобус Таллинн-Петербург попал в ДТП в Ленобласти, в аварии погибли двое человек

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ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти | Screenshot видео

Сегодня утром междугородний автобус, следовавший из Таллинна в Санкт-Петербург, столкнулся с микроавтобусом в Ленинградской области. В результате аварии погибли два человека, - передает ERR со ссылкой на портал 47news.ru.

ДТП произошло в 7:46 у деревни Глухово, где автобус Scania, выполнявший рейс „Таллинн - Санкт-Петербург“, столкнулся с „Газелью“, которая работала в качестве развозки персонала.

От полученных травм двое пассажиров „Газели“ скончались на месте происшествия, еще шесть человек, ехавших в микроавтобусе, госпитализированы. Пассажиры междугороднего автобуса не пострадали.

По данным СМИ, во время аварии в Scania находились 45 пассажиров. В пункт назначения их доставили другим автобусом.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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