24.06.2022, 13:53
Автобус Таллинн-Петербург попал в ДТП в Ленобласти, в аварии погибли двое человек(6)
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Сегодня утром междугородний автобус, следовавший из Таллинна в Санкт-Петербург, столкнулся с микроавтобусом в Ленинградской области. В результате аварии погибли два человека, - передает ERR со ссылкой на портал 47news.ru.
ДТП произошло в 7:46 у деревни Глухово, где автобус Scania, выполнявший рейс „Таллинн - Санкт-Петербург“, столкнулся с „Газелью“, которая работала в качестве развозки персонала.
От полученных травм двое пассажиров „Газели“ скончались на месте происшествия, еще шесть человек, ехавших в микроавтобусе, госпитализированы. Пассажиры междугороднего автобуса не пострадали.
По данным СМИ, во время аварии в Scania находились 45 пассажиров. В пункт назначения их доставили другим автобусом.
Обстоятельства аварии устанавливаются.