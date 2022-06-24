Четыре месяца войны. Чего добился Путин и чего добилась Украина

Гиркин жестко критикует российские власти за нерешительность и непоследовательность в проведении так называемой спецоперации, обвиняет российское военное командование в некомпетентности и требует всеобщей мобилизации. В отличие от противников войны, которых в России задерживают и привлекают к суду по малейшему поводу, к Гиркину российское правосудие претензий не имеет.

Киев обвиняет Гиркина в военных преступлениях, а суд в Нидерландах - в причастности к крушению пассажирского „Боинга“ под Донецком. Гиркин вину отрицает.

Так, бывший командующий вооруженными силами самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), отметившийся в 2014 году вторжением во главе отряда боевиков в Донбасс, считает главной задачей так называемой спецоперации разгром украинских вооруженных сил и не имеет ничего против ликвидации украинской государственности.

По мере осознания того, что „специальную военную операцию“ быстро не закончить не удастся, ее цели и задачи, декларируемые российскими властями и пропагандистами, менялись, но не всех антагонистов Украины устраивали.

Через пять дней после российского вторжения в Украину министр обороны Сергей Шойгу обозначил еще одну цель: защитить Россию от военной угрозы, создаваемой странами Запада.

Донецкая и Луганская „народные республики“ - не признаваемые мировым сообществом образования на востоке Украины, созданные в 2014 году при военной и экономической поддержке России. Марионеточные правительства ЛНР и ДНР полностью подконтрольны Москве. За два дня до вторжения в Украину Владимир Путин заявил, что Москва признала самопровозглашенные республики в границах Донецкой и Луганской областей.

Сам Путин обозначил целями вторжения в Украину ее „демилитаризацию“ и „денацификацию“, а также освобождение жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР от „геноцида“.

С целями России всё обстоит сложнее. Палитра ожиданий сторонников объявленной Путиным „специальной военной операции“ очень красочна.

Не менее важно для Украины в нынешних реалиях минимизировать потери, сберечь экономический потенциал и влиться в европейскую политико-экономическую систему.

Со стороны Украины ответ на этот вопрос относительно прост: задача минимум - отразить российскую агрессию, сохранив государственность и территориальную целостность по состоянию хотя бы на 23 февраля 2022 года, задача максимум - вернуть Донбасс и Крым.

С момента объявления Владимиром Путиным так называемой специальной военной операции в Украине прошло четыре месяца. Чего добились воюющие стороны за это время?

На подступах к северодонецкой агломерации сейчас идут самые ожесточенные бои, российская армия пытается выбить украинские войска из завода „Азот“ в Северодонецке и окружить Лисичанск с юга с двух направлений.

Российские войска контролируют северную, восточную и юго-восточную части Харьковской области, а также почти всю Луганскую область, за исключением промзоны в Северодонецке, соседнего Лисичанска и еще нескольких сел.

Но, как считают эксперты , властям Беларуси не хочется разделять с Россией ответственность за военную агрессию. Кроме того, в случае вторжения белорусской армии в Украину риски ее разгрома высоки, а это не сулит ничего хорошего режиму Лукашенко.

Потенциальную угрозу представляет и армия соседней Беларуси, глава которой, Александр Лукашенко, демонстрирует полную лояльность Кремлю: он предоставил территорию страны для нападения на Украину, а теперь устраивает военные маневры близ украинских границ.

Несмотря на отвод российских войск, ВСУ вынуждены держать значительные силы на севере - от польской границы до Днепра, а также в Черниговской и Сумской областях - для отражения возможного повторного наступления.

Вскоре после этого заявления российские войска отступили из-под Киева, Чернигова, Харькова и Сум, сосредоточив усилия на захвате Донбасса.

На брифинге минобороны России, посвященном итогам первого месяца боевых действий, представители ведомства заявили, что цели „первого этапа спецоперации“ выполнены: мощь украинской армии подорвана, военная инфраструктура и техника противника уничтожены. На втором этапе, по заявлениям минобороны, Россия сосредоточится на установлении полного контроля над Донбассом.

Например, назначенные Москвой оккупационные власти Херсона то собираются просить Путина просто присоединить регион к России, то говорят о предстоящем референдуме по вхождению в состав РФ.

Но не все сторонники объявленной Путиным „спецоперации“ столь радикальны, как Гиркин. Одни выступают за формирование в Киеве марионеточного правительства, другие - за пробитие сухопутного коридора в аннексированный Крым, третьи - за отторжение в пользу России ряда областей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня говорил, что страна ежедневно теряет „от 60 до 100 солдат убитыми и около 500 человек ранеными в бою“.

О потерях украинской стороны достоверной информации тоже нет. Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия во время недавнего визита в Вашингтон заявил , что в Донбассе ежедневно гибнут от 200 до 500 человек в день.

Последний раз минобороны России официально отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. Список потерь, собранный Би-би-си при помощи команды волонтеров, к началу июня состоял из 3052 погибших.

Британская разведка оценивала российские боевые потери в Украине на конец мая примерно в 15 тысяч человек.

К этим цифрам следует относиться с осторожностью - воюющие стороны, как правило, завышают численность потерь противника.

По данным Генштаба Украины, число погибших российских военных на данный момент составляет 34 430 человек.

Ни Россия, ни Украина не раскрывают свои боевые потери.

Украинские власти эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

На этом участке фронта инициативой владеет украинская армия. В последние дни поступали сообщения о продвижении украинских войск в направлении Херсона и даже о выходе отдельных частей ВСУ на окраину областного центра.

Российская армия контролирует большую часть Херсонской области и часть Запорожской - эти территории были заняты в первые дни вторжения.

Несмотря на многочисленные атаки, украинские войска сохранили свои позиции и сейчас почти непрерывно ведут огонь по областному центру. Это наносит России не столько военный, сколько имиджевый урон - вот так защитили Донбасс!

В отличие от Луганской области, которая почти полностью перешла под контроль российских сил, ситуация вокруг Донецка не радует российское командование.

Украинская армия пытается контратаковать с запада расположенную к востоку от Харькова российскую группировку, но большой угрозы ее действия на данный момент не представляют.

Число погибших гражданских лиц на данный момент не установлено.

ООН имеет подтвержденные данные о 4 634 погибших и 5 769 раненых мирных жителях, но в организации уверены, что эти числа намного больше.

Беженцы и ущерб украинской экономике

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 16 июня 7,7 млн человек покинули Украину, большинство из них - 7,1 млн человек - выехали в страны Евросоюза. Вернулись в страну почти 2,6 млн человек.

Но это не полная статистика - в нее вошли только те люди, кто официально пересек границу. К тому же она не учитывает внутренние перемещения, связанные с военными действиями.

Так, по подсчетам Международной организации по миграции (МОМ), почти 14 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, миллионы людей потеряли работу. По мере продвижения российских войск в восточных областях Украины эти цифры продолжают расти.

В ООН заявляют, что на сегодняшний день в срочной гуманитарной помощи и защите нуждаются по меньшей мере 15,7 млн жителей Украины.

„На севере Украины уже многие люди вернулись в родные места. В частности, в Киеве число таких репатриантов приближается к миллиону человек, - говорит заместитель главы миссии МОМ в Украине Стивен Роджерс. - При этом 33% жителей центрального региона и 21% населения севера страны, которые уже вернулись, обнаружили свое имущество уничтоженным“.

Что же касается военных расходов Украины, то, по оценкам Агентства США по международному развитию (USAID), они составляют 5-6 млрд долларов ежемесячно.

Глава USAID Саманта Пауэр называет эти затраты ошеломительными - по ее словам, даже тех 7,5 млрд долларов, которые администрация США готовится выделить в качестве помощи Украине, не хватит, чтобы покрыть вызванные войной расходы. „Мы знаем, что этих денег не хватит, мы знаем, что в дальнейшем потребуется еще большая прямая бюджетная поддержка“, - заявила она.

А что в России?