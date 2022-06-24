Red Bull удалил с сайта все, что связано с Юри Випсом

В понедельник Випс играл в „Call of Duty: Warzone“ с Лиамом Лоусоном, другим младшим гонщиком Red Bull, который вел прямую трансляцию игры на Twitch, когда Випс выругался и произнес расистское слово на букву „н“, согласно записи трансляции на Twitch. Лоусон быстро ответил „Юри!“ и рассмеялся.

На втором видео в ходе трехчасового стрима на Twitch Лоусон попросил Випса надеть розовую кепку Red Bull, на что Випс ответил: „Нет, она гейская“. „Юри, ты не можешь так говорить“, — ответил Лоусон.

К вечеру среды Red Bull удалил все, что касалось Випса, со своего веб-сайта. Даже в медиабанке Red Bull (Red Bull Content Pool) уже невозможно найти фотографии и видео об эстонском спортсмене.

Кроме того, сам Випс снял значок „Red Bull Racer Reserve“ со своего аккаунта в Instagram. Теперь у него в описании значится только FIA F2 with Hitech.

Red Bull опубликовал заявление, в котором уточнил, что Випс был отстранен от работы до проведения внутреннего расследования инцидента. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.

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