Ефимова обновила рекорд и Эстонии вышла в полуфинал ЧМ

В предварительных заплывах 15-летняя уроженка Силламяэ преодолела дистанцию за 30,08 секунды, что более чем на полсекунды быстрее ее личного рекорда (30,69), установленного в Афинах в середине мая, пишет rus.err.ee. Речь идет и о новом рекорде страны.

В квалификации лучше Энели Ефимовой выступили только Лара ван Никерк из ЮАР, установившая рекорд Африки - 29,77 секунды, и Бенедетта Пилато из Италии (29,80).

Полуфиналы запланированы на вечер пятницы. Они начнутся в 19:27.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.